Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Clausura 2026

“Confirmado”: Machillo Ramírez define a la última víctima de su limpieza en Alajuelense tras borrar a Alberto Toril

En pleno Clausura 2026 se confirma una última baja en Alajuelense por decisión del cuerpo técnico encabezado por Óscar "Machillo" Ramírez.

geronimo heller

Por Geronimo Heller

Sigue a FCA en Google!
Una nueva baja en Alajuelense.
© LDA.Una nueva baja en Alajuelense.

Antes del partido en el que Liga Deportiva Alajuelense derrotó a AD San Carlos por la cuarta jornada del Clausura 2026, la dirigencia rojinegra hizo oficial una decisión fuerte. El gerente deportivo Carlos Vela confirmó que Alberto Toril no volverá a vestir la camiseta manuda, pese a tener contrato vigente hasta junio de 2026.

Toril sale del equipo y eso es ya un tema hablado con él. Es un buen profesional y un buen deportista; al final son decisiones que se toman pensando en lo mejor para el equipo. Es una decisión deportiva estrictamente hablando y desearle el mejor de los éxitos”, aseguró el dirigente mexicano, dejando en claro que la salida responde a una determinación del cuerpo técnico encabezado por Óscar Ramírez.

El Morera Soto lo silbó y Creichel Pérez alzó la voz: el mensaje que hace ruido en Alajuelense tras la victoria ante San Carlos

ver también

El Morera Soto lo silbó y Creichel Pérez alzó la voz: el mensaje que hace ruido en Alajuelense tras la victoria ante San Carlos

El límite de extranjeros fuerza otra decisión

Sin embargo, el delantero español no será la última víctima de la limpieza que impulsa el “Machillo” en su búsqueda del bicampeonato. Con la reciente contratación del volante argentino Malcom Agustín Pilone, proveniente de Municipal Liberia, la planilla rojinegra superó el cupo máximo de extranjeros permitido por el reglamento de UNAFUT (cinco), lo que obligó a tomar una nueva decisión.

Este lunes, el periodista Antonio Alfaro anunció quién pagará los platos rotos: Tristán Demetrius, extremo haitiano de 20 años que venía sumando minutos. “Pilone quedaría hoy habilitado para el juego de mañana ante Guadalupe. Confirmado: su incorporación impedirá que Demetrius juegue en el campeonato nacional”, informó.

Tweet placeholder

Demetrius no podrá volver a disputar partidos del campeonato local que acaba de comenzar, salvo que ocurra una situación excepcional y el cuerpo técnico decida desinscribir a otro extranjero para liberarle un cupo. Lo que sí tendrá permitido es sumar minutos en competencias internacionales, aunque quedó completamente apartado del Clausura 2026.

Publicidad

El futuro de Tristán Demetrius

Ante este escenario, el futuro del haitiano se encamina por dos vías posibles.La primera es su regreso al equipo Sub-21 manudo por otros seis meses. La segunda, buscarle un destino a préstamo para que gane rodaje en Primera División sin romper su vínculo con la Liga.

Ronald Matarrita tuvo un fuerte cruce con un fanático de Alajuelense y se filtró el video: “¿Pensás que no siento la camisa?”

ver también

Ronald Matarrita tuvo un fuerte cruce con un fanático de Alajuelense y se filtró el video: “¿Pensás que no siento la camisa?”

En cualquiera de los casos, Tristán Demetrius deja de formar parte del equipo de Machillo Ramírez para este Clausura 2026, confirmando que la limpieza rojinegra ya tiene a su última víctima.

Publicidad

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Refuerzo clave para Machillo Ramírez: el anuncio que todo LDA estaba esperando
Liga Deportiva Alajuelense

Refuerzo clave para Machillo Ramírez: el anuncio que todo LDA estaba esperando

Los 10 jugadores de Centroamérica con mayor valor de mercado en la actualidad
Concacaf

Los 10 jugadores de Centroamérica con mayor valor de mercado en la actualidad

Jeaustin Campos enfrenta la interna que puede frustrar su vuelta a Saprissa
Deportivo Saprissa

Jeaustin Campos enfrenta la interna que puede frustrar su vuelta a Saprissa

Centroamérica recibe un inesperado rechazo ante los ojos del mundo
Concacaf

Centroamérica recibe un inesperado rechazo ante los ojos del mundo

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo