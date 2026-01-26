“Confirmado”: Machillo Ramírez define a la última víctima de su limpieza en Alajuelense tras borrar a Alberto Toril

Antes del partido en el que Liga Deportiva Alajuelense derrotó a AD San Carlos por la cuarta jornada del Clausura 2026, la dirigencia rojinegra hizo oficial una decisión fuerte. El gerente deportivo Carlos Vela confirmó que Alberto Toril no volverá a vestir la camiseta manuda, pese a tener contrato vigente hasta junio de 2026.

“Toril sale del equipo y eso es ya un tema hablado con él. Es un buen profesional y un buen deportista; al final son decisiones que se toman pensando en lo mejor para el equipo. Es una decisión deportiva estrictamente hablando y desearle el mejor de los éxitos”, aseguró el dirigente mexicano, dejando en claro que la salida responde a una determinación del cuerpo técnico encabezado por Óscar Ramírez.

El límite de extranjeros fuerza otra decisión

Sin embargo, el delantero español no será la última víctima de la limpieza que impulsa el “Machillo” en su búsqueda del bicampeonato. Con la reciente contratación del volante argentino Malcom Agustín Pilone, proveniente de Municipal Liberia, la planilla rojinegra superó el cupo máximo de extranjeros permitido por el reglamento de UNAFUT (cinco), lo que obligó a tomar una nueva decisión.

Este lunes, el periodista Antonio Alfaro anunció quién pagará los platos rotos: Tristán Demetrius, extremo haitiano de 20 años que venía sumando minutos. “Pilone quedaría hoy habilitado para el juego de mañana ante Guadalupe. Confirmado: su incorporación impedirá que Demetrius juegue en el campeonato nacional”, informó.

Demetrius no podrá volver a disputar partidos del campeonato local que acaba de comenzar, salvo que ocurra una situación excepcional y el cuerpo técnico decida desinscribir a otro extranjero para liberarle un cupo. Lo que sí tendrá permitido es sumar minutos en competencias internacionales, aunque quedó completamente apartado del Clausura 2026.

El futuro de Tristán Demetrius

Ante este escenario, el futuro del haitiano se encamina por dos vías posibles.La primera es su regreso al equipo Sub-21 manudo por otros seis meses. La segunda, buscarle un destino a préstamo para que gane rodaje en Primera División sin romper su vínculo con la Liga.

En cualquiera de los casos, Tristán Demetrius deja de formar parte del equipo de Machillo Ramírez para este Clausura 2026, confirmando que la limpieza rojinegra ya tiene a su última víctima.