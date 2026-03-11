“Es decepcionante”: DT de LAFC menospreció el trabajo de Alajuelense y no oculto su frustración

El empate de Liga Deportiva Alajuelense ante Los Angeles FC en la ida de los octavos de final de la Concachampions 2026 dejó sensaciones muy distintas en cada bando. Mientras el equipo costarricense celebró el valioso 1-1 conseguido en el BMO Stadium, en el conjunto estadounidense el resultado generó una evidente frustración.

El técnico de LAFC, Marc Dos Santos, no ocultó su molestia tras el partido y calificó el resultado como decepcionante. El gol de Alejandro Bran en el primer tiempo permitió a la Liga rescatar un resultado estratégico en territorio estadounidense.

Gracias al tanto como visitante, el equipo dirigido por Óscar Ramírez llegará al partido de vuelta en el Estadio Alejandro Morera Soto con una ventaja importante: un empate sin goles en casa le bastará para asegurar el pase a la siguiente ronda del torneo continental.

¿Qué dijo Marc Dos Santos sobre el partido?

Marc Dos Santos destacó que su equipo mereció ganar ampliamente: “Es difícil criticar lo que intentamos hacer hoy porque fuimos muy superiores en todos los capítulos del partido. Tenemos 28 remates, 76% de posesión, cuatro grandes oportunidades perdidas, el fútbol es así”.

El estratega también reconoció que el desarrollo del encuentro estuvo marcado por el control ofensivo de su equipo, aunque admitió que la falta de efectividad terminó condicionando el resultado final. Para Dos Santos, el marcador no reflejó del todo lo que ocurrió sobre el terreno de juego.

“Fue un partido unidireccional y es decepcionante cuando sentimos que podríamos haber hecho más”, afirmó el técnico, dejando clara su frustración tras no haber logrado una ventaja en casa antes del partido de vuelta.

Dos Santos habló de las intensiones de Alajuelense

Junto al disgusto con el resultado, el entrenador también habló sobre que Alajuelense no vino a buscar el triunfo a su estadio: “Hoy han venido con el objetivo de salir sin perder, pero es un equipo que ha hecho un buen trabajo para lo que vino a buscar”.

