Decisión tomada en Alajuelense: Carlos Vela confirmó qué sucederá con Alberto Toril tras la polémica

La Liga Deportiva Alajuelense comienza a cerrar definitivamente su mercado de movimientos, pero antes de bajar el telón confirmó que sucederá con Alberto Toril. El extranjero fue noticia estos días por los mensajes de su hermano diciendo que no querían pagar la rescisión del contrato.

El encargado de hacer pública la noticia fue Carlos Vela, gerente deportivo manudo, quien dejó claro que medida tomarán con el atacante español en este mercado de fichajes.

¿Qué decisión tomó Alajuelense con Alberto Toril?

Vela confirmó que el delantero español Alberto Toril no continuará en Alajuelense, una decisión que ya fue conversada directamente con el jugador.

“Yo pienso que con esto estaríamos cerrando de nuestra parte, estamos abiertos a lo que se pueda presentar, esperamos ya no tener salidas, salvo el tema de Toril que sí sale del equipo y es un tema hablado con él”, comentó el dirigente en Teletica Deportes Radio.

Alberto Toril se va de Alajuelense.

Ofertas sobre la mesa

Carlos Vela también reveló que Toril cuenta con varias opciones para continuar su carrera: “Toril ha tenido ofertas para continuar su carrera deportiva, él está evaluando, es un buen profesional, son decisiones que se toman pensando en lo mejor del equipo”.

Incluso, el gerente deportivo dejó abierta la posibilidad de que el jugador salga sin costo, en caso de que así se cierre la negociación: “Es una posibilidad, se ha estado hablando de liberarlo sin costo, ha tenido algunas propuestas, son temas administrativos y hemos tenido una comunicación directa”.

Un paso con títulos

Alberto Toril, de 28 años, deja Alajuelense con un palmarés importante. Durante su etapa como rojinegro conquistó dos Copas Centroamericanas, un título nacional y una Recopa.