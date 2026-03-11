Confirmado: Alajuelense le dio otro revés a LAFC tras el empate que lo acerca al batacazo en Concachampions

Liga Deportiva Alajuelense pisó fuerte en el BMO Stadium de Los Ángeles, California, y rescató un valioso empate 1-1 frente a LAFC por la ida de los octavos de final de la Copa de Campeones de Concacaf 2026.

Con un planteamiento defensivo pergeñado por Óscar “Machillo” Ramírez, de resguardarse y tratar de aprovechar algún contragolpe para herir al rival, los Rojinegros se adelantaron provisoriamente en el marcador gracias a una volea soñada de Alejandro Bran desde fuera del área al minuto 43.

Antes y después de que cayera el gol del mediocampista, la tónica se mantuvo: los angelinos convirtieron en figura al portero Washington Ortega, quien a punta de atajadas mantuvo con vida todo lo que pudo a la Liga —nada tuvo que hacer en el tanto de Dennis Bouanga— para el partido de vuelta en el Estadio Alejandro Morera Soto.

¿Cuál es el golpe que Alajuelense le dio a LAFC?

Durante la transmisión del encuentro en Teletica Radio, el periodista Christian Sandoval contó que la anotación de Bran desató la locura en el liguismo. Hubo gente haciendo fila virtual desde el segundo tiempo para comprar boletos y, como resultado final, se confirmó que habrá llenazo en “La Catedral” este martes 17 de marzo contra LAFC.

“Imposible. Filas enormes en la plataforma de Alajuelense. Nos dicen que está vendido todo el boletaje, se habían vendido 2.500 entradas aproximadamente después del gol y, a este momento, ya no hay entradas. Se vendió todo. Una verdadera locura de los aficionados“, remarcó Sandoval.

A pesar de la euforia, la Liga no puede descuidar el Torneo Clausura 2026. Mañana, el plantel emprenderá la vuelta a Costa Rica para preparar el juego de este viernes con Pérez Zeledón, correspondiente a la jornada 12. Y luego sí podrá volcarse de lleno al certamen de Concacaf, donde pasó a cuartos de final por última vez en 2003.

