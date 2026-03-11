Acá está la pelea: apareció el video de Pablo Lavallén que indigna a toda Honduras tras la nueva polémica

Pablo Lavallén, entrenador de Marathón, vive una nueva polémica en el fútbol de Honduras. Hace unas semanas, fue suspendido por cuatro partidos tras criticar a los árbitros, y ahora ha aparecido un video de una nueva pelea que protagonizó.

Esta vez, luego del empate 0-0 entre Marathón y Choloma, el DT no pudo aguantar la crítica de los aficionados, quienes están cansados de los malos resultados, y terminó enfrentándose a ellos.

La nueva polémica de Pablo Lavallén que indigna a Honduras

La pelea comenzó por esa razón, y Lavallén tuvo que ser detenido. Miembros de su cuerpo técnico lo alejaron de la zona para evitar que siguiera respondiendo.

“Muy mal, Pablo Lavallén, su equipo perdió el rumbo y él los estribos. No puede actuar así contra su público. Debe responder en el banquillo”, dijo Gustavo Roca, periodista catracho.

Este tipo de comentarios sobre el estratega argentino se repiten constantemente. En este Clausura 2026, Lavallén ha estado envuelto en dos polémicas.

Lo que más le reclaman los aficionados a Lavallén es el mal rendimiento del equipo, ya que no entienden cómo pasaron de disputar una final a perder puntos cruciales.

Marathón, que es una verdadera caldera, solo ha sumado 12 puntos en 10 partidos, ubicándose en la quinta posición, con la posibilidad de caer aún más si sus rivales ganan en esta fecha.

