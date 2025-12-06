La verdad sobre Washington Ortega: Machillo Ramírez aclara si el portero de Alajuelense llegará a las semifinales del Apertura 2025

En una agradable noche de sábado en Ciudad Quesada, Liga Deportiva Alajuelense cerró su participación en la fase regular del Torneo Apertura 2025 con una victoria sólida por 2-0 ante AD San Carlos, un resultado que reafirma el extraordinario momento que atraviesa el equipo.

Con una alineación repleta de juveniles y gracias a los goles de Deylan Aguilar y Ethan Barley, los manudos alcanzaron los 40 puntos, sacando seis de ventaja sobre su escolta Deportivo Saprissa y asegurando su presencia en semifinales y en una eventual Gran Final.

¿Qué dijo Óscar Ramírez sobre Washington Ortega?

Tras el encuentro, Óscar “Machillo” Ramírez analizó en conferencia de prensa cómo llega su plantel al tramo más decisivo de la temporada. La gran inquietud de la afición pasa por el estado físico de Washington Ortega, el portero estrella del equipo, quien sufrió una lesión muscular en el aductor que lo dejó fuera de la final de la Copa Centroamericana.

Aunque Ramírez evitó dar detalles específicos sobre la evolución del arquero uruguayo de 31 años, sí dejó un mensaje que generó preocupación entre los liguistas: “A excepción de Washington, los demás todos están a disposición en este momento. Se vienen partidos muy difíciles y tenemos que saberlos manejar”.

Washington Ortega sufrió una lesión muscular (LDA).

Con esta frase, el histórico DT rojinegro parece descartar a Washington Ortega al menos para el partido de ida de las semifinales, programado para mitad de semana.

Un nuevo reto para Bayron Mora

Ante la casi segura ausencia de Ortega, todo indica que Bayron Mora, joven guardameta de 22 años, volverá a ocupar la titularidad. Mora fue una de las grandes figuras en la final de la Copa Centroamericana ante Xelajú y ha demostrado solvencia cada vez que el cuerpo técnico lo ha requerido.

El rival para la semifinal se definirá este domingo, con Municipal Liberia, Club Sport Herediano, Club Sport Cartaginés y Municipal Pérez Zeledón como posibles oponentes.