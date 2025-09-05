Lo anunció Unafut: la noticia que Machillo Ramírez necesitaba escuchar mientras lidia con las sensibles bajas de Alajuelense

Liga Deportiva Alajuelense afrontará un desafío importante este sábado 6 de setiembre cuando visite al Municipal Pérez Zeledón en el Estadio Municipal de San Isidro de El General.

El cuadro manudo deberá viajar con un plantel disminuido, ya que cuatro futbolistas habituales bajo el mando de Óscar “Machillo” Ramírez estarán ausentes por compromisos con la Selección de Costa Rica.

ver también “Soborno millonario”: la grave denuncia que estalla en Fedefútbol mientras La Sele se juega la clasificación al Mundial 2026

Las bajas de Machillo Ramírez

Los nombres que no estarán en la convocatoria rojinegra son Alexis Gamboa, Santiago van der Putten, Alejandro Bran y Creichel Pérez, quienes forman parte de la lista de convocados de Miguel “Piojo” Herrera para La Sele.

Publicidad

Publicidad

Machillo Ramírez tiene varias bajas para enfrentar a Pérez Zeledón (LDA).

Esta situación obliga al técnico más ganador de la historia manuda a echar mano de variantes y apostar por un equipo alternativo para medirse a los generaleños, que han demostrado ser fuertes en su casa.

Publicidad

Un alivio desde la Unafut

Mientras Machillo Ramírez lidia con ese dolor de cabeza, Unafut reveló un dato que da aire a los rojinegros. A través de su página web, el ente organizador del campeonato recordó que Pérez Zeledón acumula cinco partidos seguidos sin vencer a Alajuelense en condición de local. La última vez que lo hicieron fue en el Clausura 2022, con marcador de 2-1.

Publicidad

Alajuelense visita a los Guerreros del Sur (LDA).

Publicidad

Además, el estratega rojinegro tiene un recuerdo positivo en ese mismo escenario. En el Apertura 2015, cuando dirigía su primera etapa en el banquillo manudo, logró un triunfo de 2-1 en el Valle de El General, con anotación de Osvaldo Rodríguez y un autogol de Luis Diego Sequeira. Diez años después, el Machillo vuelve al sur con la ilusión de repetir la historia y darle una alegría a la afición manuda.

¿Cómo llegan Alajuelense y Pérez Zeledón?

El presente de ambos clubes muestra un duelo parejo. Pérez Zeledón ha sorprendido en el inicio del Apertura 2025, colocándose en la tercera posición con 10 puntos en 6 partidos (3 victorias, 1 empate y 2 derrotas).

Publicidad

Publicidad

ver también Es oficial: fue campeón con Saprissa, jugó más de 100 partidos en Alajuelense y ahora un rival directo anuncia su fichaje

Por su parte, Alajuelense suma la misma cantidad de puntos, pero con un partido pendiente, por lo que una victoria en San Isidro podría ser clave para treparse a la cima del campeonato, que hoy comparten Liberia y Herediano con 11 unidades.