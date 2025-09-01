Es una de las joyas de la Sub-21 de Alajuelense, brilló ante Saprissa y le envió un mensaje directo a Machillo Ramírez

Este fin de semana, Juan David Nazarith volvió a demostrar por qué es considerado uno de los grandes prospectos que se forman en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) de Liga Deportiva Alajuelense.

El juvenil colombiano fue protagonista en la victoria 3-0 ante el Deportivo Saprissa en el clásico de la categoría Sub-21, anotando y siendo figura en el Centro Deportivo Beto Fernández.

El extremo cafetero que deslumbra al CAR

El atacante abrió el marcador en el minuto 24 del primer tiempo, encaminando el triunfo rojinegro y alcanzando así los cuatro goles en el campeonato. Además, sumó su segundo tanto consecutivo, ya que venía de marcar en la derrota 2-1 frente a Cartaginés en la jornada anterior.

“Contentos por ganar aquí de visitantes, es una victoria para darnos confianza ya que veníamos de un resbalón, yo creo que el grupo viene trabajando de la mejor manera y aquí se vio el resultado”, señaló al medio Pisando El Área una vez consumado el triunfo.

Nazarith, que llegó a la Liga a principios de 2025 procedente del América de Cali y de la mano del técnico Alexandre Guimaraes, ya se ha consolidado como uno de los nombres más prometedores de la cantera manuda.

Mensaje directo para Machillo Ramírez

Consultado sobre su vínculo con el primer equipo que dirige Óscar “Machillo” Ramírez, el joven delantero no ocultó su ilusión por dar el salto definitivo. “He tenido algunos entrenamientos, he estado ahí esperando la oportunidad que me dé el profe. Están dando la oportunidad a los jóvenes y espero tener la mía”, expresó el oriunfo de Santiago de Cali.

Por ahora, Nazarith aún no ha debutado oficialmente en Primera División con la camiseta rojinegra, pero ya sabe lo que es jugar a nivel profesional. El 18 de mayo de 2023, con 18 años y 3 meses, Guimaraes lo hizo debutar en el América de Cali durante la derrota 2-1 ante Atlético Bucaramanga por el campeonato de primera división de Colombia.