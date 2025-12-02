“Quiere a Thomas Christiansen”: conmoción en Panamá por la noticia bomba que llega desde Europa a meses del Mundial 2026

Thomas Christiansen transita la recta final del que es, muy posiblemente, el mejor año de su carrera como entrenador. Después de la recordada debacle en el trayecto hacia el Mundial de Qatar 2022, no desistió: a base de trabajo, logró derrumbar la pared y el pasado 18 de noviembre clasificó a Panamá a su segunda Copa del Mundo.

Sin embargo, el breve “recreo” de Christiansen llegará a su fin el próximo viernes 5 de diciembre, cuando la FIFA realice en Washington D. C. el sorteo de la fase de grupos de la cita máxima y la Marea Roja conozca a sus futuros rivales.

A partir de ese momento, el ex Barcelona comenzará a enfocarse junto a su cuerpo técnico en el mayor reto que han tenido hasta el momento. La actividad se retomaría en enero, con dos amistosos por fuera de la ventana oficial en los que la Selección Nacional enfrentaría a Bolivia y otro combinado de Norteamérica.

La noticia bomba que llega desde Europa y sacude a Panamá

En medio de este clima mundialista, pero también de incertidumbre, el periodista Gino Lasso dio a conocer en el programa El Marcador TV que “hay un club que ahora mismo está jugando UEFA Champions League y quiere a Thomas Christiansen para la próxima temporada“.

Aunque recalcó que “Christiansen no está pensando en si va a seguir o no porque está enfocado en el Mundial del próximo año. No niega querer quedarse”. El contrato del hispano-danés con la FEPAFUT (Federación Panameña de Fútbol), recordemos, llega hasta 2026.

Crece el lazo entre Panamá y Thomas Christiansen

Han pasado años más de cinco años desde que Thomas Christiansen llegó a Panamá y logró guiar a la Selección al Mundial 2026, con cientos de vivencias en el medio. Tan fuerte es el lazo que se generó, que el entrenador está en proceso de obtener la ciudadanía panameña.

En los dos procesos mundialistas que lleva a cuestas, registra 43 victorias, 18 empates y 23 derrotas, convirtiéndose en el técnico de la Marea Roja con más partidos dirigidos (84) por encima de Hernán “Bolillo” Gómez. Cifras que comenzarán a engrosarse con letras doradas a partir de junio.