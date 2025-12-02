Es tendencia:
“Grave lesión”: Jeyland Mitchell lamenta el doloroso revés que golpea a su equipo en Europa

Jeyland Mitchell comparte la noticia que golpea al Sturm Graz mientras pelea por el liderato en la Bundesliga de Austria.

Por Geronimo Heller

Malas noticias en el equipo de Jeyland Mitchell.
Malas noticias en el equipo de Jeyland Mitchell.

Este martes, Jeyland Mitchell utilizó sus redes sociales para solidarizarse con Dimitri Lavalée, compañero del legionario tico en el Sturm Graz, tras confirmarse una mala noticia que golpeó fuerte a todo el conjunto europeo.

Dios está contigo, amigo mío“, fue el mensaje en inglés que compartió el ex Feyenoord e internacional con la Selección de Costa Rica junto a la publicación oficial que detallaba el diagnóstico del defensor belga de 28 años, una de las máximas figuras del equipo que actualmente es escolta del Salzburgo en la Bundesliga austríaca.

De regreso a Europa: Fernán Faerron define su futuro muy lejos de Herediano y Costa Rica

La dura lesión que puede favorecer a Jeyland Mitchell

El Sturm Graz informó que “Dimitri Lavalée sufrió una grave lesión de rodilla que afectó el ligamento cruzado y tendrá que ser sometido a una cirugía; por lo tanto, la temporada ya terminó para el jugador de 28 años”.

El anuncio cayó como un balde de agua fría entre los aficionados, ya que que Lavalée había sido una pieza absolutamente determinante en lo que va de la temporada: titular en los 14 partidos de liga y participando en un 95% de los minutos posibles.

La historia de Jeyland Mitchell (Instagram).

La historia de Jeyland Mitchell (Instagram).

Ante esta desgracia, se abre una ventana inesperada para Jeyland Mitchell. El costarricense solo ha participado en cinco encuentros del campeonato (apenas uno de ellos como titular), mientras que Lavalée era indiscutible en el XI inicial.

Con la baja del belga, el técnico Jürgen Säumel deberá reestructurar la defensa, y el ex Alajuelense aparece como una alternativa seductora por su versatilidad, ya que puede desempeñarse tanto como defensor central (la posición natural del lesionado) como en los carriles de la zaga.

Fue DT de Costa Rica, lo buscó otra Selección de Centroamérica y terminó en un ex equipo de Keylor Navas: “Estoy acá porque me preparé”

¿Cuándo juega el equipo de Jeyland Mitchell?

El próximo compromiso del conjunto blanquinegro será este miércoles 3 de diciembre desde la 1:30 p.m. (hora de Costa Rica), cuando reciban al WSG Tirol en un duelo de reposición correspondiente a la jornada 4 de la Bundesliga.

