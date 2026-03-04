Unafut no perdona: Amarini Villatoro recibirá severo castigo por hacer ante Alajuelense lo que ningún DT se atreve

Perder no le gusta a nadie. Y Amarini Villatoro se lo dejó bien claro a los futbolistas de Club Sport Cartaginés en el vestuario del Morera Soto, luego de la caída 0-2 ante Liga Deportiva Alajuelense por la décima jornada del Torneo Clausura 2026.

El técnico chapín cerró filas y habló con el grupo, que llegó revolucionado al camerino por el cruce que tuvieron Kevin Briceño y Marcelo Santos con un personero de la Liga, además de la dura derrota en sí sufrida este martes.

Vilatoro se ganó un duro castigo de la Unafut

La plática de Villatoro duró más tiempo del esperado y su ausencia comenzó a llamar la atención de los medios y los dirigentes rojinegros presentes en la sala de prensa, por la cual ya había pasado antes Óscar “Machillo” Ramírez.

En total, pasaron más de 15 minutos hasta que apareció el DT de Cartaginés, quien recibirá una multa de ₡500.000 por atrasar la conferencia de acuerdo a lo estipulado en el reglamento de la Unafut. El monto podría aumentar, ya que no habría accedido a apersonarse pese al pedido del comisario Erick Mora. Y su charla con los medios superó los 10′ estipulados.

“Esto es extraño. Fuimos a hablar con el entrenador y hasta el momento no ha querido bajar. Le consultamos al periodista (del equipo) y nos dijo que nada puede hacer. Estaba encerrado con sus jugadores“, afirmó Mora.

Sobre su ausencia, Villatoro explicó: “Pido disculpas por este caso. Se nos fue el tiempo hablando un poquito con el grupo. Hablamos de los diferentes conceptos y de jalar todos la carreta. Lo importante es que el grupo está comprometido. Conversamos con los jugadores de buena manera, pero se nos fue el tiempo”.

