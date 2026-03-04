“Se apoyó”: Alajuelense da una insólita explicación a los destrozos en el vestuario de Puntarenas

La Liga Deportiva Alajuelense salió al paso de la polémica este miércoles y explicó qué ocurrió con el lavatorio que apareció dañado en el camerino visitante del estadio Miguel “Lito” Pérez, tras el partido disputado el fin de semana anterior en Puntarenas.

La situación generó revuelo en el entorno del fútbol nacional y derivó incluso en una sanción económica para el club rojinegro. Sin embargo, desde la institución aseguran que el incidente no fue intencional.

La explicación de Alajuelense

El directivo León Weinstok reveló que, una vez terminado el partido ante Cartaginés, que terminó con victoria manuda 2-0, se conversó con los futbolistas y el cuerpo técnico para esclarecer lo sucedido en el camerino porteño.

Según la versión que manejan en la Liga, el lavatorio ya presentaba problemas antes del incidente: “Terminado el partido de ayer se procedió a confirmar con los jugadores y cuerpo técnico sobre lo ocurrido y se pudo confirmar que el lavatorio no estaba en perfecto estado y cuando un jugador se apoyó en él durante la charla el mismo se rompió parcialmente”, explicó en entrevista con Teletica.

El dirigente agregó que fue difícil determinar en qué estado exacto se encontraba el lavatorio antes del encuentro: “Al ser difícil definir en qué estado estaba el lavatorio previo al encuentro y haber colocado sobre el mismo de forma involuntaria un peso mayor al habitual, igualmente nuestro club respetará la sanción recibida”.

La sanción disciplinaria

El Tribunal Disciplinario de la Federación Costarricense de Fútbol impuso a Alajuelense una multa de ₡525 mil por daños a instalaciones de un club rival. La sanción corresponde a la primera vez en la temporada que el equipo rojinegro incurre en una falta de este tipo.

Además, desde el club confirmaron que asumirán los costos de la reparación. Aunque la explicación intenta cerrar el episodio, la curiosa versión del incidente no pasó desapercibida y continúa generando comentarios en el ambiente del fútbol nacional.

