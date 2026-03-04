Es tendencia:
Alajuelense recibe la sentencia definitiva que hace estallar a la afición contra el arbitraje: “Es ridículo”

Alajuelense de a poco empieza a enderezar el barco en el Clausura 2026 de la mano del Machillo Ramírez, aunque el arbitraje también esté involucrado.

Marcial Martínez

Por Marcial Martínez

La Liga Deportiva Alajuelense tomó un respiro en el Torneo Clausura 2026 tras ganarle en casa (2-0) a Cartaginés. Luego de una racha negativa sin conseguir victorias y un equipo sin funcionamiento.

A pesar de este escenario, ahora los manudos han recibido la sentencia que hace estallar a la afición contra el arbitraje. Recordemos que no solamente en lo futbolístico ha mostrado dificultades Alajuelense, también en el vestuario con una serie de episodios negativos.

¿Cuál es la sentencia que ha recibido Alajuelense?

El analista arbitral de La Teja, Henry Bejarano, expresó su molestia por una jugada ocurrida en el partido entre Alajuelense y Cartaginés. Según su criterio, el árbitro David Gómez cometió un error al no mostrar la tarjeta roja en una acción que consideró claramente expulsión.

El exréferi fue contundente al señalar que la decisión arbitral fue incorrecta, pues el delantero chileno Juan Gaete golpeó con un puñetazo en la espalda al jugador manudo Aarón Salazar.

Para Bejarano, la acción merecía la expulsión inmediata, por lo que calificó de inexplicable que el árbitro no sancionara la jugada con tarjeta roja.

Henry Bejarano contundente sobre la expulsión que se perdonó entre Alajuelense y Cartaginés. (Rafael Pacheco Granados)
Esto es inaudito, es un relajo, es increíble que permitan eso, es una roja muy clara por conducta violenta, le mandó un golpe al rival y no pasó nada. No puede ser. Ridículo es un piropo. ¿Qué tiene que pasar entonces? ¿Que lo mate? ¿Que haya sangre? Diay no, no puede ser”, comentó Henry Bejarano para La Teja.

Datos claves

  • Crítica al arbitraje: Henry Bejarano cuestionó la decisión del árbitro David Gómez en el partido entre Liga Deportiva Alajuelense y Cartaginés.
  • Acción polémica: El delantero chileno Juan Gaete golpeó con un puñetazo en la espalda al jugador manudo Aarón Salazar.
  • Debió ser expulsión: Bejarano afirmó que la jugada merecía tarjeta roja, calificando de inexplicable que el árbitro no sancionara la acción.
