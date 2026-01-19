Machillo Ramírez no le dio minutos, se fue de Alajuelense y ahora es figura en su equipo

La Liga Deportiva Alajuelense atraviesa un momento de reconstrucción y ajustes en su planilla, con decisiones que no solo pasan por los refuerzos, sino también por el futuro de varios jóvenes que buscan espacio en el primer equipo. Bajo la dirección de Óscar Ramírez, la competencia interna se intensificó y no todos lograron encontrar continuidad.

¿Cuál es ese futbolista que Ramírez dejó afuera de Alajuelense?

Uno de esos casos es el de Dylan Masís, futbolista que pertenecía a la estructura rojinegra y que venía de jugar en Sarchí FC, club de la Liga de Ascenso que funciona como un equipo satélite de Alajuelense. Aunque su regreso a la Liga estaba contemplado, el cuerpo técnico tomó otra decisión respecto a su destino inmediato.

Masís no logró sumar los minutos esperados con el primer equipo manudo y, ante la necesidad de competencia real, salió a préstamo hacia San Carlos, procedente de Alajuelense. El movimiento respondió a un objetivo claro: que el jugador tenga continuidad y ritmo en la Primera División.

La apuesta no tardó en dar resultados. En su primer partido con los Toros del Norte, Dylan Masís ingresó de cambio y en apenas 26 minutos fue determinante, aportando dos asistencias en la contundente victoria de 3-0 ante Sporting.

El rendimiento inmediato del futbolista vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre los jugadores que no encuentran espacio en Alajuelense, pero que responden cuando reciben confianza en otros clubes.

Mientras Machillo Ramírez ajusta su equipo en busca de resultados, Masís empieza a escribir su propia historia lejos del Morera Soto, con actuaciones que ya lo colocan como una de las figuras en su nuevo equipo.