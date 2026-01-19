Temor en Alajuelense: revelan la noticia sobre el Machillo Ramírez que ningún manudo quería escuchar

La Liga Deportiva Alajuelense atraviesa uno de sus mejores momentos de los últimos años. De la mano de Óscar Ramírez, el equipo volvió a dominar el fútbol nacional, levantó títulos y recuperó una identidad competitiva que ilusiona a su afición. El técnico se convirtió, una vez más, en el gran conductor de un proyecto exitoso.

Sin embargo, en medio de ese presente positivo, una información comenzó a generar inquietud entre los manudos. Durante el programa Teléfono Rojo, se reveló un escenario que hasta ahora pocos querían contemplar en Alajuela.

¿Cuál es la noticia que dieron sobre Machillo Ramírez?

Según se comentó en el espacio radial, existen grandes posibilidades de que Óscar Ramírez deje el banquillo rojinegro al finalizar el Clausura 2026. La eventual salida no estaría vinculada a malos resultados ni a conflictos internos, sino a una razón mucho más personal.

La versión apunta a que el entrenador podría optar por dar un paso al costado debido al cansancio acumulado que implica estar al frente de un club de la magnitud de Alajuelense, con la presión constante de competir y ganar en todos los frentes. Además, Machillo sentiría que ya alcanzó los máximos objetivos dentro del proyecto actual.

La posibilidad de su salida genera preocupación en la afición, que ve en Ramírez al líder ideal para sostener el proceso ganador. Su figura no solo representa resultados, sino también estabilidad, conocimiento del entorno y una conexión especial con el club.

Publicidad

Publicidad

Por ahora, no hay confirmación oficial desde Alajuelense ni del propio entrenador. No obstante, la sola mención del tema ya encendió las alarmas en el entorno rojinegro. Mientras el equipo sigue enfocado en el Clausura 2026, el temor de perder a Machillo Ramírez comienza a sobrevolar el Morera Soto, una noticia que ningún manudo quería escuchar.