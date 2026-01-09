Cambia su futuro: Creichel Pérez envía un mensaje directo a Alajuelense a días del debut en el Clausura 2026

Pese a haber tenido una participación importante en el semestre en el que Liga Deportiva Alajuelense arrasó con todo, coronándose como monarca en Costa Rica y alcanzando el tricampeonato centroamericano, Creichel Pérez cerró un 2025 irregular.

El mediocampista de 21 años alternó rendimientos sobresalientes con pasajes decepcionantes y, aunque siempre fue importante para Óscar Ramírez, finalizó la temporada más como jugador de recambio que como titular habitual.

ver también Mientras Saprissa recibirá 1 millón de dólares por Kenay Myrie, esto es lo que cobrará Alajuelense por orden de la FIFA

A ese vaivén futbolístico se le sumó el escándalo de indisciplina que protagonizó junto a John Paul Ruiz, Deylan Paz y Deylan Aguilar. Si bien el episodio no redujo de manera significativa la participación de Pérez —como sí ocurrió con otros involucrados—, su reputación entre los fanáticos rojinegros quedó manchada.

2026 será diferente para Creichel Pérez

A días del debut en el Torneo Clausura 2026, Pérez le dejó en claro a la afición manuda que su objetivo es dejar atrás la etapa turbulenta y dar lo mejor dentro del campo, donde ya exhibió un potencial de exportación

En sus historias de Instagram, el ex Carmelita compartió un mensaje contundente: “2021 me puso a prueba. 2022 me hizo correr. 2023 me asustó. 2024 me cambió. 2025 me abrió los ojos. 2026 será mi mejor año.”

El mensaje de Creichel Pérez (Instagram):

Publicidad

Publicidad

¿Futuro en Europa?

Aunque el juvenil tiene contrato vigente con Alajuelense, el mercado de fichajes aún no está cerrado y no hay que olvidar que, según informó el periodista Kevin Jiménez, un club de Ucrania mostró interés en sus servicios durante la ventana anterior.

ver también Era una de las joyas de Jafet Soto en Herediano, lo investigan por intento de homicidio y ahora llegaría a otro club de Costa Rica

“La oferta de Ucrania por Creichel Pérez podría volver a activarse (en el próximo mercado). Es una oferta alta para la Liga”, advirtió Jiménez en noviembre de 2025. Mientras la puerta de Europa vuelve a asomar, el mediocampista apuesta a que el Clausura 2026 marque un punto de inflexión en su carrera.