A Pablo Izaguirre le preguntaron por el mejor jugador que vio en Alajuelense y no lo dudó: “Siempre ha sido mi ídolo”

Dentro del ambiente que rodea a la Liga Deportiva Alajuelense existen pocas voces tan autorizadas como la de Pablo Izaguirre cuando se trata de opinar acerca de figuras históricas.

En Alajuela, el “10” argentino nacido en Avellaneda disputó 161 partidos, marcó 32 goles y levantó nueve trofeos, entre ellos cinco campeonatos nacionales y una Liga de Campeones de Concacaf.

Izaguirre fue uno de los mejores “10” de LDA (Facebook).

Ahora, a dos décadas de su retiro, Izaguirre fue entrevistado por el influencer deportivo Óscar Araya, quien le propuso el desafío de elegir su Top 3 de futbolistas con los que compartió vestuario en la Liga. El ex volante no dudó en mencionar a tres nombres pesados del club.

El Top 3 de Izaguirre y un elegido que sobresale

Izaguirre mencionó a Wilmar “Pato” López, Mauricio Solís y Rolando Fonseca, tres verdaderas leyendas manudas. Sin embargo, cuando se detuvo en uno de ellos, sus palabras dejaron en evidencia una admiración especial que va mucho más allá de lo futbolístico.

“Wilmer siempre ha sido mi ídolo”, afirmó el sudamericano. “Más allá de haber sido compañero, como persona es espectacular y como jugador siempre lo vi como un ídolo por lo que hacía dentro de la cancha”, agregó.

No hay nadie como Wilmer López (Facebook).

El inmenso legado del “Pato”

Y la historia respalda el elogio. Wilmer López ganó siete campeonatos nacionales con Alajuelense, además de un Torneo Grandes de Centroamérica, dos Copas Interclubes de Uncaf y la inolvidable Copa de Campeones del 2004.

A pesar de desempeñarse como mediocentro, su impacto ofensivo fue notable: convirtió 80 goles en 478 partidos oficiales, cifra que lo convierte en el jugador con más presencias en la historia del club y en el tercer máximo goleador, solo por detrás de Errol Daniels y Juan Ulloa.

Para Pablo Izaguirre, la leyenda del “Pato” no admite discusión posible. “Si Wilmer hubiera nacido en Colombia, Uruguay o Argentina, tranquilamente valía 20 millones de dólares”, sentenció.

Datos clave

-Pablo Izaguirre disputó 161 partidos y ganó nueve trofeos con la Liga Deportiva Alajuelense.

–Wilmer López es el jugador con más presencias en el club con 478 partidos oficiales.

-El “Pato” López anotó 80 goles, siendo el tercer máximo goleador histórico de LDA.