Alajuelense toma una drástica medida contra el arbitraje y prepara la denuncia que golpea a Saprissa: “Complicidad”

Deportivo Saprissa el fin de semana pasado pudo terminar con una racha negativa de ocho clásicos sin ganar al imponerse 2-1 en La Cueva frente a Liga Deportiva Alajuelense. Sin embargo, este resultado rápidamente quedó opacado por la polémica arbitral que marcó el desarrollo del encuentro.

Las decisiones del árbitro central Keylor Herrera y del encargado del VAR, Benjamín Pineda, generaron un intenso debate, especialmente por el penal sancionado a Alexis Gamboa que terminó definiendo el partido, así como por el codazo de Orlando Sinclair que derivó en la fractura de Fernando Piñar.

Tras el pitazo final, el presidente manudo Joseph Joseph cuestionó abiertamente el criterio arbitral, señalando además la expulsión de Aarón Salazar y un supuesto penal no sancionado sobre Anthony Hernández. Sobre todo este escenario, en Alajuelense se preparan para escalar la situación.

En Alajuelense hay un clima tenso con el arbitraje

En Alajuelense hay un marcado malestar por el arbitraje y el uso del VAR, por lo que el club presentará una queja formal ante la Comisión de Arbitraje de Costa Rica, aunque manejará el tema con bajo perfil y de forma estratégica, según explicó el periodista Anthony Porras en Columbia Deportiva.

“Sí, en Alajuelense hay una molestia marcada con el tema del arbitraje. Ellos consideran que los afectó, están disconformes con algunas cosas. La Liga sí se va a mover, pero no de una manera tan mediática“, compartió el periodista Anthony Porras en Columbia Deportiva.

“Lo quiero manejar con un bajo perfil y se van a ir a quejar a la Comisión de Arbitraje, quieren explicaciones con el VAR y no se van a quedar de brazos cruzados. Se moverán de una manera más estratégica porque sí sienten que el arbitraje los está afectando“, aseveró el periodista Porras.

La respuesta que preparan desde Alajuelense

El abogado de Liga Deportiva Alajuelense, León Weinstok, cuestionó abiertamente las decisiones arbitrales tras el clásico, señalando que en el penal sancionado en su contra existen tomas que, a su criterio, no fueron debidamente valoradas por el VAR y que además cuando hay errores que se repiten, entra en escena la complicidad.

“Sabemos que errores se darán, es natural y que hay errores para todos los equipos. Cuando se repiten errores podemos caer en complicidad. Nos queda la sensación de que el VAR debió haberlo visto, en el penal que se nos sancionó hay tomas que no se vieron“, compartió León Weinstok en Teletica.

León Weinstok – Abogado de Alajuelense

Weinstok también defendió la utilización del VAR como una herramienta necesaria y acorde a la evolución del fútbol moderno, aunque dejó claro que el club analizará lo sucedido y no descarta tomar medidas dentro de los canales reglamentarios correspondientes.

“Estamos esperando que se liberen los audios. Fue una jugada (codazo de Sinclair) mal juzgada por el árbitro, por lo cual no permite la sanción por video. Es un criterio subjetivo, pero el mundo del fútbol va hacia tener VAR. Es una herramienta dinámica. Quitar el VAR sería un retroceso“, finalizó para Teletica.

