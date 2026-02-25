Deiby Flores firmaría por el club menos pensado tras quedar como agente libre: “El segundo hondureño”

La experencia de Deybi Flores no fue tan buen en el Al-Najma de la primera división de Arabia Saudita. El hondureño junto a Romell Quioto tuvieron que salir del club debido a los malos resultados.

Flores decidió volver a Honduras para analizar su situación y poder encontrar el mejor equipo para seguir ligado al fútbol a sus 29 años.

ver también Mientras Dereck Moncada cuesta 4 millones de dólares, este equipo que juega la Copa Libertadores 2026 lo pretende

Se especulaba con un regreso a la Liga de Honduras, pero esto no va a suceder, ya que Deiby tiene como prioridad seguir en el extranjero.

Ahora ha salido un equipo interesado de una liga que conoce muy bien. La posibilidad está abierta en las negociaciones en curso.

Deiby Flores firmaría por el equipo menos pensado

El periodista Álvaro de la Rocha ha informado que Flores ha recibido el interés del Austin FC de la MLS.

“Austin FC ha mostrado interés en el mediocampista hondureño, Deiby Flores.

“The Verde & Black” evalúa la posibilidad de fichar al contención de 29 años que ya ha tenido experiencia en MLS con Whitecaps y Toronto.

Publicidad

Publicidad

Flores es agente libre tras salir de Al-Najma de la Saudi Pro League.

De concretarse sería el segundo hondureño en el plantel junto a Joseph Rosales“.

ver también Francis Hernández se olvida de España y de esta nacionalidad sería el nuevo técnico de la Selección de Honduras

Flores se uniría a Rosales y buscarían poner a competir al Austin FC. Lo que las seduce al equipo verde es que Deiby ya tiene experiencia en la MLS con Vancouver Whitecaps y Toronto, dos equipos que radican en Canadá.

En su primer partido de la temporada empataron 2-2 ante Minnesota United. En la siguiente jornada reciben a DC United.

Publicidad

Tweet placeholder