Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Honduras

Deiby Flores firmaría por el club menos pensado tras quedar como agente libre: “El segundo hondureño”

Deiby Flores tiene como prioridad seguir en el extrenjero y este es el equipo que ha mostrado interés en el ex Olimpia.

José Rodas

Por José Rodas

Sigue a FCA en Google!
Deiby Flores podría volvera una liga que conoce muy bien tras su paso por Arabia Saudita.
Deiby Flores podría volvera una liga que conoce muy bien tras su paso por Arabia Saudita.

La experencia de Deybi Flores no fue tan buen en el Al-Najma de la primera división de Arabia Saudita. El hondureño junto a Romell Quioto tuvieron que salir del club debido a los malos resultados.

Flores decidió volver a Honduras para analizar su situación y poder encontrar el mejor equipo para seguir ligado al fútbol a sus 29 años.

Mientras Dereck Moncada cuesta 4 millones de dólares, este equipo que juega la Copa Libertadores 2026 lo pretende

ver también

Mientras Dereck Moncada cuesta 4 millones de dólares, este equipo que juega la Copa Libertadores 2026 lo pretende

Se especulaba con un regreso a la Liga de Honduras, pero esto no va a suceder, ya que Deiby tiene como prioridad seguir en el extranjero.

Ahora ha salido un equipo interesado de una liga que conoce muy bien. La posibilidad está abierta en las negociaciones en curso.

Deiby Flores firmaría por el equipo menos pensado

El periodista Álvaro de la Rocha ha informado que Flores ha recibido el interés del Austin FC de la MLS.

“Austin FC ha mostrado interés en el mediocampista hondureño, Deiby Flores.

“The Verde & Black” evalúa la posibilidad de fichar al contención de 29 años que ya ha tenido experiencia en MLS con Whitecaps y Toronto.

Publicidad

Flores es agente libre tras salir de Al-Najma de la Saudi Pro League.

De concretarse sería el segundo hondureño en el plantel junto a Joseph Rosales“.

Francis Hernández se olvida de España y de esta nacionalidad sería el nuevo técnico de la Selección de Honduras

ver también

Francis Hernández se olvida de España y de esta nacionalidad sería el nuevo técnico de la Selección de Honduras

Flores se uniría a Rosales y buscarían poner a competir al Austin FC. Lo que las seduce al equipo verde es que Deiby ya tiene experiencia en la MLS con Vancouver Whitecaps y Toronto, dos equipos que radican en Canadá.

En su primer partido de la temporada empataron 2-2 ante Minnesota United. En la siguiente jornada reciben a DC United.

Publicidad
Tweet placeholder

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Mientras Romell Quioto y Deybi Flores fueron golpeados por campeón del mundo; esto pasó con Luis Palma
Honduras

Mientras Romell Quioto y Deybi Flores fueron golpeados por campeón del mundo; esto pasó con Luis Palma

Fabrizio Romano confirma la bomba: el Vinicius que llega a Arabia para ser nuevo compañero de Romell Quioto y Deiby Flores
Honduras

Fabrizio Romano confirma la bomba: el Vinicius que llega a Arabia para ser nuevo compañero de Romell Quioto y Deiby Flores

Los cuatro jugadores claves apuntados por la IA para que Honduras supere a Nicaragua en las Eliminatorias de Concacaf
Honduras

Los cuatro jugadores claves apuntados por la IA para que Honduras supere a Nicaragua en las Eliminatorias de Concacaf

“A punto de caerse”: revelan la noticia que nadie sabía mientras se define el nuevo DT para La Sele
Costa Rica

“A punto de caerse”: revelan la noticia que nadie sabía mientras se define el nuevo DT para La Sele

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo