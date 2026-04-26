Todo o nada para Alajuelense: la alineación de Machillo Ramírez ante Liberia en el Clausura 2026

Liga Deportiva Alajuelense se encuentra contra las cuerdas. Este domingo, en la última jornada de la fase regular del Torneo Clausura 2026, el equipo rojinegro visita el Estadio Edgardo Baltodano para medirse al Municipal Liberia en un duelo donde no hay mañana.

El conjunto manudo necesita ganar obligatoriamente y esperar que Cartaginés tropiece ante el descendido Guadalupe para poder colarse de forma agónica en las semifinales. Un empate o una derrota consumará el fracaso y, muy probablemente, le pondrá punto final a la etapa de Óscar “Machillo” Ramírez en el banquillo.

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Frente a ellos estará un Municipal Liberia que llega con la tranquilidad de tener el boleto a semifinales asegurado, pero con el hambre de sellar hoy mismo su clasificación a la Copa Centroamericana de Concacaf. Además, los Coyotes han sido la gran pesadilla de la Liga en este 2026, eliminándolos del Torneo de Copa y amargándolos en la primera vuelta del campeonato.

La enfermería rojinegra abarrotada

Como si la presión no fuera suficiente, el cuerpo técnico debe lidiar con un auténtico hospital en la zaga. Las lesiones han castigado sin piedad a la planilla manuda en el cierre del semestre, limitando drásticamente las opciones de Ramírez para armar su línea de contención.

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Isaac Badilla sufrió una ruptura del ligamento de Lisfranc, Guillermo Villalobos se rompió los ligamentos cruzados y Alexis Gamboa se recupera de un desgarro muscular. A estos nombres se suman las ya conocidas ausencias de los centrales Santiago Van der Putten y Malcom Pilone.

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El posible XI de la Liga

Óscar Ramírez apuesta por una alineación muy similar a la que saltó al campo el jueves pasado para enfrentar a Puntarenas. El único cambio obligado se daría en la defensa, donde el juvenil de 18 años Jenzel Aguilar hará dupla con Aarón Salazar.

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Este es el once estelar de Liga Deportiva Alajuelense para buscar el milagro en Guanacaste:

Portero: Washington Ortega

Washington Ortega Defensas: Ronald Matarrita, Jenzel Aguilar, Aarón Salazar y Fernando Piñar

Ronald Matarrita, Jenzel Aguilar, Aarón Salazar y Fernando Piñar Mediocampistas: Rashir Parkin, Alejandro Bran y Creichel Pérez

Rashir Parkin, Alejandro Bran y Creichel Pérez Atacantes: Kenneth Vargas, Antonhy Hernández y Ronaldo Cisneros

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En síntesis

Alajuelense debe ganar en el Edgardo Baltodano y esperar que el Cartaginés pierda ante Guadalupe para entrar a semis.

La Liga reporta varias bajas en la zaga y el mediocampo.

Liberia no solo está clasificado, sino que busca asegurar su cupo en la Copa Centroamericana.