“Ruptura completa del ligamento”: Alajuelense confirma la grave lesión de otra de sus figuras y Machillo Ramírez no lo puede creer

La temporada de Liga Deportiva Alajuelense en materia de lesiones (y a decir verdad, en todas las demás materias también) ha sido un verdadero calvario. Cuando parecía que el club no podía recibir otro golpe más, llegó una nueva mala noticia que vuelve a sacudir al camerino rojinegro.

Antes ya habían quedado fuera piezas importantes como Santiago Van der Putten, Malcom Pilone y Guillermo Villalobos, todos con problemas físicos severos que obligaron a Óscar Ramírez a mover fichas constantemente. Ahora se suma otra figura importante para el DT: Isaac Badilla.

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La grave lesión de Isaac Badilla

La Liga confirmó este viernes que el juvenil de 17 años sufrió una “ruptura completa del ligamento de Lisfranc”, estructura ubicada en el empeine del pie, lo que lo obligará a pasar por el quirófano en los próximos días.

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Además, el club aclaró que “el tiempo estimado de recuperación se valorará de acuerdo a su evolución”, por lo que todavía no existe una fecha concreta para su regreso a las canchas.

Sin tiempo para lamentarse

Mientras intenta absorber otro duro golpe por la lesión de Isaac Badilla, el camerino de Alajuelense debe cambiar rápidamente el foco para encarar una jornada decisiva.

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Los rojinegros se jugarán todo en la última fecha del Torneo Clausura 2026, aunque con un panorama crítico: ya no dependen de sí mismos para meterse en semifinales.

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En primer lugar, están obligados a ganar como visitantes ante el sólido Municipal Liberia de José Saturnino Cardozo, uno de los equipos más consistentes del campeonato. Pero además deberán mirar de reojo lo que ocurra en el Fello Meza y esperar que Guadalupe, ya descendido y muy castigado durante el torneo, dé el gran batacazo frente a Cartaginés.

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En síntesis

Isaac Badilla sufrió la ruptura completa del ligamento de Lisfranc.

Deberá pasar por el quirófano y su recuperación no tiene un plazo confirmado.

Mientras tanto, la Liga deberá jugarse la vida ante Guadalupe en el cierre del Clausura 2026.