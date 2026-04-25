Alajuelense lo limpió sin piedad y ahora se muere por eliminar a Machillo Ramírez del Clausura 2026: “Tomé una buena decisión”

Este domingo, el Club Sport Cartaginés saltará al campo del Estadio Colleya Fonseca con una misión clarísima: puntuar ante Guadalupe FC para amarrar su boleto a las semifinales.

Sin embargo, dentro el camerino brumoso hay un jugador que vivirá el partido con unas revoluciones distintas, ya que de su actuación puede depender no solo la clasificación de su equipo, sino la eliminación del club que lo formó y que luego le cerró las puertas: Liga Deportiva Alajuelense.

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Claudio Montero, forjado en las entrañas del Centro de Alto Rendimiento (CAR) y quien llegó a debutar como profesional con la camiseta rojinegra, fue descartado a mediados de 2025 cuando Alexandre Guimaraes estaba en el banquillo. Hoy, las vueltas del fútbol lo ponen frente a la posibilidad de darle la estocada final al equipo que ahora dirige Óscar “Machillo” Ramírez.

“La Liga ya es pasado”

Su salida de Alajuela lo obligó a buscar nuevos horizontes y en Cartago encontró la regularidad que tanto anhelaba. En menos de un año con el cuadro blanquiazul, Montero ya suma 36 partidos disputados, acumulando rodaje en el campeonato nacional, Copa Centroamericana y la Copa de Campeones de Concacaf.

Claudio Montero encontró regularidad en el equipo de Amarini Villatoro (Instagram).

En una entrevista con La Teja, el jugador se sinceró sobre su salida del cuadro manudo: “La vida se trata de eso, no arrepentirse de las decisiones que uno toma. Yo salí muy contento con la Liga porque me dio todo lo que soy ahorita como jugador, crecí, hice mis ligas menores allí y claramente les tengo un gran aprecio por todo eso, pero ahorita estoy muy contento acá, un club que me ha dado una gran oportunidad”.

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Esa búsqueda constante de protagonismo fue lo que lo motivó a cambiar de aires: “Mi decisión de venir acá a Cartago fue por ahí, en búsqueda de esos minutos, esa oportunidad. Al final me siento muy bien, tomé una buena decisión y lo de la Liga ya es pasado, repito que les agradezco mucho todo lo que me dieron, pero ahorita estoy muy bien acá y defiendo a muerte al Cartaginés”.

¿Qué necesita Cartaginés para eliminar a Alajuelense?

El panorama para los de la Vieja Metrópoli es inmejorable, ya que no necesitan sacar la calculadora ni rezar por otros resultados. Un empate ante un Guadalupe ya descendido será suficiente para dejar a la Liga de Machillo Ramírez con las manos vacías y firmar su presencia en la “fiesta grande” del fútbol nacional.

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Sobre la presión que envuelve este crucial compromiso, Montero destacó la fortaleza mental del camerino brumoso para reponerse de los baches que sufrieron a lo largo del semestre.

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Claudio Montero dejó bien atrás su pasado manudo (LDA).

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“El equipo se encuentra muy bien, dependemos de nosotros mismos y estamos muy unidos, fuertes para ir a ese partido que nos falta a sacar la clasificación. A pesar de cosas, algunas ocurrencias y situaciones que nos pasaron en partidos anteriores, nos hemos sostenido, hemos sido fuertes en eso y el equipo no se ha caído, sigue fuerte y es lo que se rescata de este equipo, ese espíritu”, concluyó el ex Alajuelense.

En síntesis

Si Cartaginés suma al menos un punto este domingo ante el descendido Guadalupe, Alajuelense quedará eliminado oficialmente de las semifinales.

Montero, de 20 años, se formó en el CAR de la Liga, pero salió en 2025 bajo la gestión de Guimaraes.

El juvenil con pasado en Alajuela dejó bien en claro que ahora “defiendo a muerte al Cartaginés”.

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