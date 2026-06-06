Alajuelense tiene nuevo 10: el club anuncia el fichaje bomba de un extranjero con pasado en LaLiga

Alajuelense cerró el fichaje de un mediocampista ofensivo con pasado en el Málaga de España.

Mientras la afición de Liga Deportiva Alajuelense espera que se termine de encaminar la llegada de Roan Wilson, quien mantiene negociaciones avanzadas para reforzar el equipo de Ismael Rescalvo, se adelantó otro movimiento mayúsculo en el mercado rojinegro.

La gerencia deportiva encabezada por Carlos Vela ya cerró la incorporación del “10” que el club pretendía para ir con todo por la estrella 32 en el Torneo Apertura 2026.

ver también Convocatoria de La Sele: Doryan Rodríguez reemplaza a Álvaro Zamora y Bocha Batista limpia a dos figuras

“Liga Deportiva Alajuelense anuncia la incorporación del volante ofensivo venezolano Juan Pablo Añor. Con más de 280 partidos como profesional, experiencia en Europa, América y Asia, 28 partidos con la selección absoluta de Venezuela y participación en dos ediciones de la Copa América, Juanpi llega para aportar su talento, visión de juego y recorrido internacional a nuestra institución”, anunciaron los manudos.

Tweet placeholder

Juan Pablo Añor, el nuevo 10 de la Liga

Juan Pablo Añor Acosta, mejor conocido como Juanpi, nació en Caracas, Venezuela, el 24 de enero de 1994. Tiene 32 años, mide 1,76 m, es zurdo y su posición natural es la de mediocentro ofensivo, aunque también puede moverse como interior o partir desde la banda derecha para cerrarse hacia zonas interiores.

Su etapa más importante la vivió en el Málaga de España, club al que llegó muy joven y en el que disputó un total de 132 partidos, con 9 goles y 9 asistencias. Durante su estancia en LaLiga compartió generación con otros venezolanos como Roberto Rosales, Mikel Villanueva y Adalberto Peñaranda, y llegó a ser visto como una de las grandes promesas de la Vinotinto en Europa.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

Después de su paso por Málaga, Juanpi también jugó en Huesca, y luego continuó su carrera fuera de España. Pasó por Al-Ain de Arabia Saudita, Caracas FC de Venezuela, Panetolikos de Grecia y Volos NFC, también de la Superliga griega, su último club antes de esta operación que lo acerca al fútbol costarricense.

Publicidad

Alajuelense se refuerza con un volante ofensivo de jerarquía internacional (Getty Images).

Publicidad

El volante también tiene historia con la Selección de Venezuela. Pasó por categorías menores y llegó a la absoluta, donde dejó una de sus postales más recordadas de su carrera con un golazo ante Argentina en las eliminatorias rumbo a Rusia 2018.

Publicidad

En lo futbolístico, Alajuelense suma un jugador de pausa y lectura de juego. Puede jugar como enganche, conectar con los delanteros y darle a Rescalvo una variante fundamental para partidos cerrados, especialmente cuando la Liga necesite atacar defensas bajas.

Publicidad

Publicidad

En síntesis