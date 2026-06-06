El guardameta de Alajuelense dejó de lado la actualidad de su equipo para meterse de lleno en una polémica internacional.

Mientras la dirigencia de Liga Deportiva Alajuelense trabaja intensamente para reforzar las filas del equipo comandado por Ismael Rescalvo en el mercado de fichajes, uno de los titulares indiscutibles del conjunto manudo hizo ruido por cuestiones ajenas al fútbol de Costa Rica.

Washington Ortega, el experimentado guardameta de 31 años y pieza intocable en la planilla rojinegra, apareció en sus redes sociales para tomar partido en una acalorada polémica que envuelve a su natal Uruguay.

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El mensaje picante de Washington Ortega

El portero charrúa compartió a través de sus historias de Instagram una imagen del ex futbolista Diego Lugano levantando al cielo el trofeo de la Copa América 2011 en el Estadio Monumental de Argentina, luego de que Uruguay aplastara por 3-0 a Paraguay en la final de aquel certamen.

“Les duele mucho capitán”, fue la picante frase con la que Washington Ortega acompañó la postal, etiquetando al ex zaguero para demostrarle su apoyo incondicional.

La historia que compartió Washington Ortega en su cuenta de Instagram.

El origen de la polémica con Diego Lugano

Días atrás, el referente de la Celeste habló en ESPN Brasil sobre los candidatos al Mundial 2026 y, cuando le tocó referirse a Portugal, dejó una frase que rápidamente empezó a circular en Argentina. “Cristiano Ronaldo va a tener penales a favor”, dijo Lugano. Y agregó: “Como Messi en Qatar. Es la realidad”.

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Por si fuera poco, el ex PSG también se embanderó en el reclamo por la “quinta estrella” para la camiseta de su selección. Actualmente, Uruguay luce cuatro (polémicas) estrellas en su escudo, correspondientes a los Mundiales de 1930 y 1950, y a las medallas de Oro Olímpicas de 1924 y 1928. No obstante, el ídolo charrúa exige que a este palmarés se le sume oficialmente un quinto lauro.

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El título en disputa es la Copa de Oro de Campeones Mundiales de 1980, conocida popularmente en el Río de la Plata como el “Mundialito”. Este torneo fue organizado íntegramente en Montevideo para celebrar el cincuentenario de la primera Copa del Mundo y congregó a las potencias que habían sido campeonas hasta esa fecha. La Celeste derrotó a Brasil por 2-1 en la final, disputada el 10 de enero de 1981 en el Estadio Centenario.

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En síntesis