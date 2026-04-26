¿Quién es Jenzel Aguilar, el juvenil de Alajuelense que sorprende como titular ante Liberia en el Clausura 2026?

Cuando se confirmó la alineación que Óscar Ramírez dispuso para el duelo vital de Liga Deportiva Alajuelense en el Edgardo Baltodano, muchos manudos se llevaron una sorpresa al ver que la dupla central estará conformada por Aarón Salazar y… Jenzel Aguilar, a quien muchos ni siquiera conocían.

En un partido donde la Liga no tiene margen de error y se juega la clasificación a las semifinales del torneo, el “Machillo” decidió encomendarle la zaga a un muchacho de la cantera ante la ola de lesiones. ¿Quién es este juvenil al que le entregaron la responsabilidad de apagar el incendio en Guanacaste?

ver también Todo o nada para Alajuelense: la alineación de Machillo Ramírez ante Liberia en el Clausura 2026

Un central zurdo forjado en Turrúcares

A pocos días de cumplir los 19 años (nació el 30 de abril de 2007), Jenzel Aguilar es uno de los prospectos defensivos más interesantes que se pulen en el Centro de Alto Rendimiento (CAR).

El cachorro rojinegro es titular en un partido de vida o muerte (LDA).

Su principal carta de presentación es una característica técnica muy cotizada en el fútbol moderno y escasa en el medio local: es un defensa central de perfil zurdo natural. Esta condición le permite al equipo tener una salida de balón mucho más limpia por el sector izquierdo.

Experiencia internacional

Pero Aguilar no llegó a la alineación estelar solo por ser zurdo. En 2025, formó parte del equipo U-19 que disputó la Copa Santiago en Brasil, un torneo donde Alajuelense alcanzó las semifinales y Jenzel brilló al punto de ser elegido como el Jugador Más Valioso (MVP) en el partido de cuartos de finalfrente al histórico Internacional de Porto Alegre.

Publicidad

Publicidad

Aguilar siendo premiado con el MVP de los cuartos de final de la Coa Santiago (@tuiahaigerfoto).

Ese nivel lo puso directamente en el radar de la Selección Sub-20 de Costa Rica y convenció al cuerpo técnico manudo de que tiene el temple para la alta competencia.

Publicidad

No es su debut absoluto

Aunque saltar como titular en un cierre de fase regular donde el equipo se juega la vida parece un experimento producto de la desesperación por las bajas de Alexis Gamboa, Guillermo Villalobos y Santiago Van der Putten, la realidad es que Aguilar no es un debutante absoluto.

Publicidad

ver también ¿Qué pasa si Alajuelense gana, empata o pierde contra Liberia en la última jornada del Clausura 2026?

Curiosamente, su estreno oficial con el primer equipo de Alajuelense se dio a principios de este año frente al mismo rival que enfrenta hoy: el Municipal Liberia. Fue en el mes de febrero, durante los cuartos de final del Torneo de Copa. En aquella serie, el canterano recibió la confianza para arrancar desde el pitazo inicial y completó los 90 minutos.

Publicidad

En síntesis