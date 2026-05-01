Jafet Soto lo confirma: el juvenil Gabriel Sibaja prepara su gran salto tras convertirse en la revelación de Herediano

No es común que un futbolista de apenas 17 años asuma el protagonismo en un club con la exigencia del Club Sport Herediano, pero Gabriel Sibaja ha roto todos los moldes en este Clausura 2026.

El volante, formado originalmente en la cantera del Deportivo Saprissa, se ha erigido como la gran aparición del torneo, demostrando una madurez que lo tiene hoy en boca de todos.

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Los número de la joya florense

Desde su llegada al banquillo rojiamarillo, José Giacone encontró en Sibaja al aliado perfecto para cumplir con la regla de minutos Sub-21, pero el juvenil rápidamente demostró que su aporte iba mucho más allá de una cuota reglamentaria.

Gabriel Sibaja está cada ve más asentado en el primer equipo de Herediano (CS Herediano).

En la fase regular, Sibaja disputó 10 de los 18 partidos posibles, ganándose la confianza del cuerpo técnico gracias a su técnica refinada, pero también por su despliegue defensivo incansable.

Sibaja interesa en el extranjero

El nivel exhibido por el ex morado no ha pasado inadvertido fuera de Costa Rica. Fue el propio Jafet Soto quien se encargó de oficializar que el teléfono en las oficinas del club ha empezado a sonar con insistencia desde el extranjero.

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“Hemos recibido ofertas y han preguntado por Gabriel varios equipos del fútbol internacional. A pesar de tener solo 17 años, mostró un muy buen rendimiento y mucha madurez“, reconoció el jerarca florense en las últimas horas, confirmando que la joya florense está bajo la lupa de varios equipos foráneos.

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Aunque el jugador mantiene contrato vigente con el equipo de la Ciudad de las Flores, la directiva es consciente de que será difícil retenerlo si llega una oferta formal desde una liga de mayor jerarquía en este mercado de fichajes.

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La incógnita ahora es si Herediano logrará retener a Sibaja un semestre más para que termine de madurar en la Primera División o si saldrá antes de lo previsto para iniciar su aventura en el extranjero.

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En síntesis