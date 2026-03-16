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Nueva provocación a Alajuelense: el entrenador de LAFC volvió a menospreciar a la Liga al hablar del Morera Soto

Tras haber dicho que fueron muy superiores a Alajuelense en la ida, ahora el DT de LAFC se metió con el ambiente del Morera Soto.

Pablo Rocca

Por Pablo Rocca

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Marc Dos Santos le moja la oreja a Alajuelense.
Marc Dos Santos le moja la oreja a Alajuelense.

La previa del duelo entre Liga Deportiva Alajuelense y Los Angeles FC por la Copa de Campeones de Concacaf 2026 volvió a calentarse, esta vez por nuevas declaraciones que no pasaron desapercibidas en el entorno rojinegro. El entrenador del conjunto angelino, Marc Dos Santos, dejó frases que muchos interpretan como una nueva provocación hacia la Liga.

El antecedente inmediato ya había generado ruido. Tras el empate 1-1 en el partido de ida, el técnico de LAFC aseguró que habían sido “muy superior en todos los capítulos del partido”, una afirmación que en Costa Rica no cayó bien y que encendió el debate sobre el desarrollo real del encuentro.

Ahora, en la antesala del compromiso definitivo, Dos Santos volvió a dejar declaraciones que alimentan esa percepción. Si bien intentó mostrar respeto hacia Alajuelense y su afición, rápidamente puso el foco en la experiencia internacional de su plantel como un factor diferencial en la serie.

¿Qué dijo Dos Santos sobre el Morera Soto?

Respetamos mucho al grupo de Alajuelense, a los aficionados, pero jugamos en Honduras con muchos aficionados, contra el Inter Miami, jugadores que estuvieron en finales de Mundial, Champions League, Europa League, y tenemos experiencia”, expresó el técnico canadiense, en una frase que fue leída por muchos como una forma de menospreciar el ambiente del Morera Soto.

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El mensaje también incluyó una muestra de confianza total en sus futbolistas. Dos Santos dejó claro que no tiene dudas sobre el rendimiento de su equipo y que están preparados para manejar la presión de jugar en un estadio lleno como el Morera Soto, donde Alajuelense buscará hacerse fuerte para avanzar de ronda.

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Más allá de las declaraciones, el entrenador de LAFC reconoció que su equipo puede mejorar respecto a lo mostrado en el partido de ida. “Nosotros sabemos las cosas buenas que hicimos en el primer partido, pero podemos hacerlas mejor; las áreas que tenemos que atacar, siendo agresivos. Desde el inicio sabemos lo que tenemos que hacer, afirmó, dejando en claro que el plan es ir por la clasificación sin especular.

En Alajuelense, estas palabras no pasan desapercibidas. La Liga sabe que tiene la oportunidad de responder dentro de la cancha y aprovechar el apoyo de su afición en un partido que promete ser intenso desde el primer minuto. Mientras tanto, las declaraciones desde Los Ángeles siguen sumando condimento a una serie que ya se juega tanto en lo futbolístico como en lo mental.

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Datos Claves

  • Tras el empate en la ida, el entrenador ya había afirmado que fueron superiores en todos los aspectos del partido.
  • El técnico de LAFC volvió a generar polémica al asegurar que el ambiente del Morera Soto no le cambia mucho.
  • La serie se definirá en el Morera Soto, con Alajuelense buscando aprovechar su localía ante un rival que llega con confianza.

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