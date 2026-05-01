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Lo celebra Panamá: Andrés Andrade colabora en romper sequía de más de medio siglo del LASK en Austria

El defensor panameño logra hacer historia con su club.

Javier Pineda

Por Javier Pineda

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El panameño logra hacer historia
© LASKEl panameño logra hacer historia

El fútbol panameño celebra un nuevo logro internacional gracias al defensor Andrés Andrade, quien se proclamó campeón de la Copa de Austria con el LASK Linz, tras imponerse en una vibrante final por 4-2 en tiempos extras ante el Altach. El zaguero canalero fue protagonista en una noche histórica para su equipo.

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A sus 27 años, Andrade firmó un torneo sólido, consolidándose como pieza clave en la defensa. Su versatilidad le permitió desempeñarse tanto como central por izquierda como en funciones de carrilero, aportando seguridad y salida limpia desde el fondo a lo largo de la competición.

En la gran final, el panameño disputó todo el partido, mostrando liderazgo y firmeza en la zaga. El título se definió en la prórroga, con goles de Samuel Adeniran y George Bello, quienes inclinaron la balanza a favor del conjunto de Linz en un duelo lleno de intensidad.

Una espera de 61 años que llegó a su fin

El campeonato tiene un significado especial para el LASK Linz, que rompe una histórica sequía de 61 años sin títulos, devolviendo la gloria a una institución marcada por altibajos en las últimas décadas. Este logro representa un renacer para el club austriaco.

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El defensor, surgido del San Francisco de la LPF, también dejó su huella ofensiva al marcar dos goles durante el torneo, complementando su destacado rendimiento defensivo. Su aporte fue determinante para construir una campaña memorable.

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Además del título copero, el equipo atraviesa un gran momento en la Bundesliga de Austria, donde lidera la tabla con 30 unidades, confirmando que este éxito no es casualidad. Para Andrés Andrade, este campeonato no solo consolida su carrera, sino que lo posiciona como uno de los referentes del fútbol panameño en Europa.

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