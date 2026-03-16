Alajuelense vs. LAFC: Inteligencia Artificial predice si la Liga eliminará a LAFC y clasificará a cuartos de la Concachampions 2026

La Liga Deportiva Alajuelense se juega este martes la clasificación a los cuartos de final de la Concachampions 2026. Después de lo que fue el 1-1 en Los Ángeles en la ida de los octavos, el equipo de Óscar Machillo Ramírez se encuentra ante la oportunidad histórica de eliminar al poderoso LAFC.

Para eso, a los manudos les sirven varios resultados, ya que en este destacado torneo de la Concacaf el gol de visitante vale “doble”, aunque de todos modos no la tendrán fácil más allá de que jugarán en un colmado Morera Soto que arderá contra los angelinos y alentará al equipo.

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Ante este escenario, en Fútbol Centroamérica recurrimos a la Inteligencia Artificial para intentar adelantarnos y conocer un posible ganador de la serie. La consulta fue directamente con el famoso ChatGPT, que se jugó y vaticinó no sólo al clasificado sino el resultado exacto del encuentro.

¿Alajuelense o LAFC? Esto dice el ChatGPT sobre los octavos de final de la Concachampions

La apuesta de la IA es concreta:

Resultado exacto: Alajuelense 1-0 LAFC

Clasificado: Alajuelense

Y éste fue el argumento del ChaGPT:

“La lógica detrás del pronóstico es simple. Después del 1-1 en la ida, una victoria por cualquier marcador mete a la Liga en cuartos. Y, a diferencia del error anterior, esta vez no hay zona gris reglamentaria: con un 1-0, Alajuelense clasifica directo en los 90 minutos, sin necesidad de tiempo extra ni penales. Según el reglamento oficial de Concacaf, el tiempo suplementario sólo aparece si persiste la igualdad tras aplicar el criterio de goles de visitante al final del segundo partido”.

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¿A qué hora juega y cómo ver Alajuelense vs. LAFC por los octavos de final de la Concachampions?

El partido de vuelta por los octavos de final de la Concachampions entre Alajuelense y LAFC será este martes 17 de marzo en el estadio Alejandro Morera Soto a las 7:00 pm de Centroamérica y se podrá ver en vivo por Disney+ y ESPN.

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El ganador –que según la IA será Alajuelense– se medirá en cuartos de final con el vencedor del duelo mexicano entre Rayados de Monterrey y Cruz Azul.