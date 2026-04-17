Este sábado, Costa Rica y Guatemala medirán fuerzas en el Estadio Nacional de Costa Rica para definir su destino en el clasificatorio de la Concacaf. Ambos seleccionados suman puntaje perfecto después de tres jornadas y jugará en la última fecha.

Se pondrá en disputa el primer puesto del Grupo C. El ganador avanzará a la fase final para pelear por un lugar en el Mundial de Brasil 2027. Por el momento, la ventaja la tiene la Selección de Costa Rica, ya que suma una mejor diferencia de gol que las Chapinas.

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¿A qué hora juegan Costa Rica y Guatemala por la última jornada del Grupo C por el clasificatorio de Concacaf?

El encuentro que se llevará en el Estadio INS (conocido como Estadio Nacional) entre Costa Rica y la Selección de Guatemala iniciará a las 6 p.m. en Centroamérica.

¿Por dónde ver el partido que definirá al ganador del Grupo C entre Costa Rica y Guatemala?

El juego de La Sele femenina contra su par de Guatemala se podrá sintonizar a través de ESPN y la plataforma de streaming Disney+.

La tabla de posiciones del Grupo C del Premundial Concacaf W 2026

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¿Qué necesita Costa Rica para clasificar a la fase final?

La Tricolor viene de ganar los tres partidos que jugó hasta el momento. Gracias a la enorme goleada que tuvo ante Islas Caimán por 21-0, Costa Rica saca una buena ventaja en la diferencia de gol. Esto le permite meterse entre las mejores ocho de Concacaf con una victoria o un empate.

¿Qué necesita Guatemala para meterse entre las ocho mejores?

Como están igualados en puntos y Costa Rica tiene una mejor diferencia, el único resultado que le sirve a Guatemala es ganar por cualquier resultado. De lo contrario, se quedará sin posibilidades de clasificar al Mundial 2027.

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En resumen

El encuentro definitorio entre Costa Rica y Guatemala iniciará a las 6 p.m. en Centroamérica.

y iniciará a las en Centroamérica. La Selección de Costa Rica clasificará a la fase final con una victoria o un empate.

clasificará a la fase final con una victoria o un empate. El partido se disputará este sábado en el Estadio Nacional y definirá el Grupo C.