Este sábado 2 de mayo se dará comienzo a las semifinales del Clausura 2026 de la Liga Promérica. El primer encuentro lo protagonizarán el Club Sport Cartaginés y el Club Sport Herediano. Será la ida entre el líder de la primera fase contra el ubicado en el cuarto lugar.

El Fello Meza volverá a ser el escenario de un partido de playoffs por el campeonato nacional. Cartaginés rompió la racha con Amarini Villatoro en la dirección técnica y se prepara para lograr un buen resultado que le permita definir la serie con tranquilidad en el Carlos Alvarado.

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¿A qué hora juegan Cartaginés vs. Herediano la semifinal de ida?

El partido en el Estadio Jose Rafael “Fello” Meza se jugará este sábado 2 de mayo desde las 8:00 pm.

¿Dónde ver el partido de ida entre Cartaginés y Herediano?

El encuentro de la semifinal de ida se podrá sintonizar a través de la pantalla de FUTV y también estará disponible en la aplicación de TDMax.

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¿Cómo llega Cartaginés?

El equipo brumoso viene de golear de manera aplastante por 5-0 a Guadalupe en su última presentación, resultado que le permitió colocarse en la cuarta posición. No obstante, en el tramo final del campeonato sumó varias derrotas, incluida una contra Herediano como local por 2-1 el mes pasado.

¿Cómo llega Herediano?

El Team fue el mejor equipo del campeonato nacional. Sumó más puntos que todos. Se dio el lujo de cuidar algunos jugadores en la última fecha y arrastra un invicto de seis partidos (cinco victorias y un empate). Además, superó a Cartaginés en los dos duelos que tuvieron en la primera fase.

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Posibles alineaciones