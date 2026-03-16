Qué necesita Alajuelense en la vuelta ante LAFC para clasificar a los cuartos de final de Concachampions 2026

La Liga Deportiva Alajuelense se prepara para una noche llena de emociones en el Morera Soto. El equipo de Oscar Machillo Ramírez es el único de Centroamérica que aún sigue con vida en la Concachampions 2026 y sueña con dar el golpe ante el poderoso Los Ángeles Football Club para meterse entre los ocho mejores de la Concacaf.

El panorama luce alentador para los manudos. En la ida que se disputó la semana pasada en Estados Unidos, el conjunto rojinegro se llevó un empate 1-1 que lo pone en una buena situación para rematar la serie en casa. Aunque no será fácil, pues del otro lado tiene a un rival que es mucho más que Hugo Lloris en la portería y Son Heung-Min en ataque.

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LAFC marcha a paso redoblado en la MLS, con cuatro triunfos en cuatro fechas y sin goles en contra, mientras que en la ronda anterior de la Copa de Campeones de Concacaf despachó a Real España por un global de 7-1. Es decir, Alajuelense es el único que le sacó puntos en lo que va de la temporada y ahora está ante la posibilidad de eliminarlo de un torneo grande. Entonces, la pregunta es: ¿qué necesita la Liga para avanzar a la siguiente instancia?

Los resultados que meten a Alajuelense en los cuartos de final

Lo primero que hay que aclarar es que la Concachampions mantiene el gol de visitante como criterio de desempate en caso de igualdad en el resultado global. Por ende, un 0-0 en la vuelta clasificaría a Alajuelense por el gol de Alejandro Bran conseguido en la ida.

Machillo Ramírez sueña con llevar a Alajuelense a los cuartos de final. (Alajuelense)

En cambio, un 1-1 es el único resultado que llevaría el partido a tiempo extra, donde ahí ya no corre el gol de visitante, y si persiste la paridad habríatanda de penales. Una parda 2-2 o más abultada en los 90′ del Morera Soto le daría el boleto a LAFC.

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Dicho esto, las otras variantes son muy simples: si Alajuelense gana por cualquier resultado estará en los cuartos de final y si pierde verá el resto de la Copa de Campeones de Concacaf por TV.

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Alajuelense vs. LAFC: ¿cuándo se juega la revancha de Concachampions?

La serie de octavos de final entre Alajuelense y LAFC se definirá este martes 17 de marzo en el estadio Alejandro Morera Soto. El encuentro de vualta comenzará a las 7:00 pm de Centroamérica y se podrá ver en vivo por Disney+ y ESPN. Quien pase de ronda se medirá en cuartos de final con el vencedor del duelo mexicano entre Rayados de Monterrey y Cruz Azul.