A 41 días del Mundial 2026, FIFA le manda un mensaje al Pescadito Ruiz y lo compara con Cristiano Ronaldo

Quedan apenas 41 días para que inicie el Mundial 2026 que se llevará a cabo en Estados Unidos, México y Canadá. La justa mundialista contará con la presencia nuevamente de Cristiano Ronaldo, quien jugaría su sexta y última Copa del Mundo.

Hace pocos meses, el astro portugués se apoderó de un récord que le perteneció por un largo tiempo a Carlos Pescadito Ruiz. El del Al-Nassr alcanzó los 41 goles en las Eliminatorias Mundialistas y destronó a la leyenda chapina después de casi 10 años.

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Con la edición 2026 a la vuelta de la esquina, la FIFA mandó un mensaje que involucra a la estrella lusa y al ex delantero de la Selección de Guatemala. “Ningún jugador ha marcado más goles de clasificación que los 41 de Cristiano Ronaldo“, publicó la Federación Internacional.

La publicación de la FIFA sobre los goleadores en Eliminatorias.

El Pescadito Ruiz alcanzó esta marca de 39 goles el 6 de septiembre de 2016, cuando Guatemala jugaba las Eliminatorias camino a Rusia 2018. Ese día, el histórico goleador le convirtió cinco goles a San Vicente y las Granadinas.

Pescadito Ruiz quedará por encima de Messi para toda la historia

A pesar de que el portugués le quitó el primer lugar, Carlos Ruiz sabe muy bien que se mantendrá para siempre por encima de Lionel Messi. El crack argentino no volverá a jugar Eliminatorias, ya que esta Copa del Mundo será la última que disputará.

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La FIFA realizó esta publicación para recordar los 41 goles de CR7 y al mismo tiempo comunicar que justamente faltan 41 días para que se dé inicio al Mundial 2026. El partido inaugural será el de México-Sudáfrica el 11 de junio en el Estadio Azteca.

En síntesis

Cristiano Ronaldo alcanzó 41 goles en Eliminatorias, superando el récord histórico de Carlos Ruiz.

alcanzó en Eliminatorias, superando el récord histórico de Carlos Ruiz. El Mundial 2026 inicia en 41 días , específicamente el 11 de junio en México.

, específicamente el en México. Carlos Ruiz estableció su marca de 39 goles el 6 de septiembre de 2016.