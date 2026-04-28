Atlético de Madrid vs. Arsenal: a qué hora y dónde ver por TV y online la ida de las semifinales de Champions League

Atlético de Madrid y Arsenal se verán las caras en un duelo de alto impacto por las semifinales de la UEFA Champions League. En el partido de ida, ambos equipos buscarán dar el primer golpe y encaminar su clasificación a la gran final.

El equipo de Simeone afronta el partido en casa con la intención de aprovechar su localía y tomar ventaja en la serie. Mientras que los dirigidos por Kompany, en cambio, buscarán golpear como visitante y llevarse un resultado favorable de cara a la vuelta.

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¿A qué hora y cuándo ver el Atlético de Madrid vs. Arsenal por la Champions League?

Atlético de Madrid y Arsenal juegan este miércoles 29 de abril a la 1:00 p.m. hora de Centroamérica (2:00 p.m. en Panamá) desde el Estadio Riyadh Air Metropolitano por la ida de las semifinales de la UEFA Champions League.

¿Dónde ver el Atlético de Madrid vs. Arsenal por la Champions League?

El partido entre Atlético de Madrid y Arsenal por la ida de las semifinales de la Champions League se podrá ver en Centroamérica a través de:

¿Cómo llega Atlético de Madrid?

El Atlético de Madrid llega a las semifinales de la UEFA Champions League tras superar al Barcelona en una serie muy disputada. En el partido de ida, el conjunto colchonero se impuso 0-2 como visitante, tomando una ventaja importante ante los culés.

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En la vuelta, ante su gente, el Atlético volvió a mostrar solidez cerrando la eliminatoria con un global de 3-2. El equipo de Diego Simeone demostró carácter, orden defensivo y efectividad en momentos clave, cualidades que ahora buscará repetir frente al Arsenal en semifinales.

¿Cómo llega Arsenal?

El Arsenal llega a las semifinales de la UEFA Champions League tras dejar en el camino al Sporting de Lisboa en una serie muy cerrada.

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Durante el partido de ida, el conjunto inglés logró una valiosa victoria 1-0 como visitante, resultado que terminó siendo determinante en la eliminatoria.

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En la vuelta, disputada en Londres, los “Gunners” no pasaron del empate 0-0, pero supieron sostener la ventaja conseguida en Portugal para avanzar con un global de 1-0.

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Atlético de Madrid vs. Arsenal: últimos enfrentamientos

Estos antecedentes muestran que los duelos entre ambos equipos suelen ser muy parejos y con momentos decisivos. De cara a la semifinal, el historial reciente añade un ingrediente extra de expectativa a la serie.

• 21/10/2025 – Arsenal 4-0 Atlético – Champions League

• 26/07/2018 – Atlético 1-1 Arsenal – Int. Champions Cup

• 03/05/2018 – Atlético 1-0 Arsenal – Europa League (Semi)

• 26/04/2018 – Arsenal 1-1 Atlético – Europa League (Semi)

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