PSG vs. Bayern Munich: a qué hora y dónde ver por TV y online la ida de las semifinales de la Champions League

Bayern Munich y PSG se verán las caras en un duelo de alto impacto por las semifinales de la UEFA Champions League. En el partido de ida, ambos equipos buscarán dar el primer golpe y encaminar su clasificación a la gran final.

PSG afronta el partido en casa con la intención de aprovechar su localía y tomar ventaja en la serie. Bayern Munich, en cambio, buscará golpear como visitante y llevarse un resultado favorable de cara a la vuelta.

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¿A qué hora y cuándo ver PSG vs. Bayern Munich por la Champions League?

PSG y Bayern Munich juegan este martes 28 de abril a la 1:00 p.m. hora de Centroamérica (2:00 p.m. en Panamá) desde el Parque De Los Príncipes por la ida de las semifinales de la UEFA Champions League.

¿Dónde ver PSG vs. Bayern Munich por la Champions League?

El partido entre PSG y Bayern Munich por la ida de las semifinales de la Champions League se podrá ver en Centroamérica a través de:

¿Cómo llega PSG?

El PSG de Luis Enrique llega a estas semifinales de la Champions League en un gran momento, mostrando solidez en la fase eliminatoria.

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En cuartos de final dejó en el camino al Liverpool con autoridad, ganando ambos partidos (2-0 en la ida y 2-0 en la vuelta) para avanzar con un global de 4-0.

¿Cómo llega Bayern Munich?

El Bayern Munich llega a las semifinales en gran forma tras superar a un rival de peso como el Real Madrid. El conjunto alemán ganó 2-1 en la ida y selló su clasificación con un 4-3 en la vuelta, para un global de 6-4 en una serie muy exigente.

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El equipo bávaro mostró carácter y contundencia ofensiva en ambos partidos, imponiéndose en momentos clave y dejando claro que es un serio candidato al título de cara al duelo ante el PSG.

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PSG vs. Bayern Munich: últimos enfrentamientos

En los últimos años, PSG y Bayern Múnich han protagonizado varios duelos de alto nivel en competiciones internacionales. Estos son sus enfrentamientos más recientes, marcados por una clara rivalidad europea.

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