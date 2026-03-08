La amenazante respuesta de Águila a Sebastián Julio tras su acusación al club por mala praxis: “No me gustaría entrar en…”

En las últimas horas, el fútbol salvadoreño se hizo eco de la denuncia de Sebastián Julio contra su ex club, CD Águila. A través de sus redes sociales, el delantero chileno afirmó que los dirigentes no se manejaron correctamente con su operación, que salió mal y deberá repetirse.

Por eso, con la intención de juntar fondos para costear una nueva intervención, se dedica a vender indumentaria deportiva: “Mi gente, estamos vendiendo todo hoy barato. Estoy juntando plata para mi operación del día 23 de marzo en Chile. Tengo que operarme nuevamente porque la gestión de Águila fue humillante y aparte de no activar el seguro médico y operarme en hospital público, me operaron mal. Quedo atento a la gente que quiera comprar”, escribió el ex Alianza.

Recordemos que Julio llegó al equipo migueleño para el Apertura 2025, pero no completó el torneo. Fue baja desde la jornada 14, perdiéndose las semifinales, y el club decidió no contar más con sus servicios después de la última ventana de transferencias.

¿Qué respondió Águila tras la denuncia de Sebastián Julio?

Amílcar Mijangos, gerente de Águila, salió al cruce en diálogo con Diario El Salvador: “Debo aclarar el mal mensaje que él mandó. Uno, nosotros vivimos todo el proceso que se sigue cuando hay que operar a un jugador con la compañía de seguro que tenemos todos los clubes. En el caso particular de Julio, la aseguradora que nos opera a todos los equipos de la Primera División no aprobó la operación porque era tercera reincidencia en el mismo caso“.

ver también Suspendido: Partido de la Liga de El Salvador tuvo que cambiar de fecha por fuerza mayor

“Sin embargo, nosotros hicimos las acciones para que él lo operara a un profesional de la materia para que él quedara bien. Esta fue ya la cuarta intervención que él tuvo. Entonces eso es lo que pasó con Julio”, explicó Mijangos, tildando de falsa la acusación de Sebastián Julio.

Y para cerrar, el directivo le dejó un amenazante mensaje: “Yo le pediría a Julio que sea un poco más responsable con sus declaraciones, porque no me gustaría entrar en otros temas, porque además son deportistas; más sería que él tuviera que estar agradecido con nosotros, porque lo solicitamos, lo operamos como corresponde”.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

En síntesis

Acusación de mala praxis: Sebastián Julio denuncia que Águila gestionó mal su cirugía y lo operó en un hospital público, obligándolo a una nueva intervención.

Sebastián Julio denuncia que Águila gestionó mal su cirugía y lo operó en un hospital público, obligándolo a una nueva intervención. Venta de ropa: El jugador está rematando su indumentaria deportiva para juntar los fondos necesarios para operarse en Chile.

El jugador está rematando su indumentaria deportiva para juntar los fondos necesarios para operarse en Chile. Justificación del club: Águila afirma que el seguro no cubrió el gasto por ser una lesión reincidente (cuarta cirugía) y desmiente al futbolista.

Águila afirma que el seguro no cubrió el gasto por ser una lesión reincidente (cuarta cirugía) y desmiente al futbolista. Mensaje amenazante: El gerente del club tildó de “irresponsable” a Julio y le advirtió que no le conviene que la dirigencia entre en “otros temas”.