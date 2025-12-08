Desde Alajuelense se diferencian de Erick Lonnis y ya calientan un posible cruce con Saprissa

La antesala de las semifinales del Apertura 2025 empieza a levantar temperatura, y no solo en la cancha. Las declaraciones provenientes de Saprissa y la Liga Deportiva Alajuelense comienzan a marcar la narrativa de lo que podría convertirse en otro capítulo del clásico más intenso del país.

Primero fue Erick Lonnis, directivo del Deportivo Saprissa, quien lanzó una frase que resonó fuerte en todo el fútbol nacional: los morados, según él, siempre cargan con la etiqueta de favoritos cuando llegan a las instancias decisivas. Para Lonnis, el rendimiento de los últimos meses refuerza ese favoritismo y la contundencia ofensiva del equipo lo posiciona como candidato principal al título.

Pero este miércoles, en el Media Day de la Unafut, la respuesta desde Alajuelense no tardó en aparecer. Marcelo Sarvas, asistente técnico de Óscar Ramírez, se encargó de marcar distancia con el discurso morado, y de paso encender la previa de un eventual choque entre los dos gigantes del país.

¿Qué le contestó Marcelo Sarvas a Erick Lonnis?

“La fase regular se hizo muy bien, jugando bien, pero la fase final es un torneo aparte. Lo que hicimos nos dio la ventaja de cerrar en casa y hacer las cosas bien. Son dos torneos diferentes y creo que va un poquito por el lado de que no hay favoritismo ni equipo que esté delante de otro”, respondió Sarvas, bajándole el tono a cualquier intento de colocar a Saprissa por encima en la ruta hacia la final.

Marcelo Sarvas le respondió a Erick Lonnis en el Media Day. (Foto: Teletica)

El mensaje rojinegro es claro: la Liga no compra el discurso del favoritismo y considera que todo empieza de cero. Mientras Saprissa presume historia y contundencia, Alajuelense apuesta por el trabajo silencioso, la ventaja deportiva obtenida en la fase regular y la estabilidad que ha mostrado bajo el mando del Machillo.

Publicidad

Publicidad

ver también Fichajes internacionales: Alajuelense acelera por un goleador de Sudamérica y una figura que ganó 9 títulos en Olimpia

Si ambos avanzan, el clásico podría aparecer en la final, y con estos cruces de declaraciones, la serie ya comenzó a jugarse fuera del campo. Veremos si ese encuentro se terminará dando en el final de este año.