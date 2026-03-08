Por marihuana: el impensado problema que vive Julián Martínez en el club de Vinicius y este fue el castigo que les dieron

Julián Martínez ha perdido protagonismo en el Alverca FC. En el último partido del club, del cual Vinícius Júnior es dueño, el catracho no jugó ni un minuto ante el AVS Futebol SAD.

Martínez ya no es una prioridad para el entrenador y ha tenido que ver varios partidos desde el banquillo. El último encuentro terminó 0-0 y el equipo se encuentra en la décima posición de la tabla de la Liga de Portugal.

Lo que nadie esperaba fue el problema que surgió de manera inesperada: el equipo de Julián Martínez y Vinícius fue multado por la Federación Portuguesa de Fútbol.

¿Por qué castigaron al Alverca FC donde juega Julián Martínez?

La razón fue una denuncia sobre olores a marihuana provenientes de su gradería en el estadio Complexo Desportivo.

En el informe presentado, se detalló que, durante el partido contra Santa Clara (jornada 23), el equipo visitante percibió un fuerte olor a marihuana desde el banco de suplentes.

Como resultado, el club fue multado con 765 euros, y un aficionado fue expulsado del estadio por “conductas que, aunque discretas, sugerían la posibilidad de posesión o consumo”.

Cabe recordar que en 2025, este club portugués fue adquirido por Vinícius, junto con otros empresarios brasileños y portugueses.

Hasta el momento, el club no se ha pronunciado respecto a este incidente. Es probable que Alverca tome medidas para abordar este tipo de comportamientos entre sus aficionados.

El equipo de Vinicius fue sancionado por olores a marihuana en su estadio.