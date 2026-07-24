Entre El Salvador, Guatemala, Honduras, Panamá y Costa Rica: qué selección tiene más legionarios en el Campeonato Sub-20 de Concacaf 2026

Hay un país de los clasificados al Campeonato Sub-20 que se destaca por encima del resto con la mayor cantidad de legionarios.

El Campeonato Sub-20 de Concacaf 2026 contará con 105 futbolistas convocados por las cinco selecciones centroamericanas participantes. Sin embargo, la distribución entre jugadores del campeonato local y juveniles formados en el extranjero cambia considerablemente de un país a otro.

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El Salvador encabeza la comparación con 11 legionarios, dos más que Guatemala y cinco por encima de Honduras. Panamá ocupa el cuarto lugar, mientras que Costa Rica presenta la nómina con menor presencia de futbolistas que militan fuera de su territorio.

ver también Dónde se juega el Premundial Sub-20 de Concacaf 2026: estadios, ciudades y capacidad

Para elaborar este ranking se consideró como legionario a todo jugador registrado en un club, academia o universidad de un país diferente al de la selección que representa. El dato no está relacionado con el lugar de nacimiento del futbolista.

También se tomó en cuenta el club actual de cada convocado. Por eso, Marvin Ávila figura como jugador del São Paulo de Brasil, aunque la lista oficial de Concacaf todavía lo registra en Antigua GFC.

Qué selección centroamericana tiene más legionarios en el Premundial Sub-20

El Salvador lidera con más de la mitad de su convocatoria vinculada a instituciones del extranjero. Guatemala aparece en el segundo puesto y Honduras completa los tres primeros lugares.

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Posición Selección Legionarios Porcentaje del plantel 1 El Salvador 11 52,4% 2 Guatemala 9 42,9% 3 Honduras 6 28,6% 4 Panamá 5 23,8% 5 Costa Rica 2 9,5%

En total, las cinco selecciones suman 33 jugadores en instituciones extranjeras sobre los 105 convocados.

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El Salvador lleva 11 legionarios al Campeonato Sub-20 de Concacaf

La Selecta presenta la nómina más internacional de Centroamérica. Sus 11 legionarios se reparten entre Estados Unidos, España, Suiza y Canadá.

Los legionarios de El Salvador Sub-20

Oliver Alegría — FC Zürich, Suiza.

— FC Zürich, Suiza. Alexander White — Sigma FC, Canadá.

— Sigma FC, Canadá. Itzel Colocho — RCD Espanyol, España.

— RCD Espanyol, España. Christian Coreas — Universidad de San Diego, Estados Unidos.

— Universidad de San Diego, Estados Unidos. Johann Ortiz — Sporting Kansas City, Estados Unidos.

— Sporting Kansas City, Estados Unidos. Aiden Benítez — Universidad de Akron, Estados Unidos.

— Universidad de Akron, Estados Unidos. Gabriel Arnold — LA Galaxy, Estados Unidos.

— LA Galaxy, Estados Unidos. William Cabrera — North Carolina FC, Estados Unidos.

— North Carolina FC, Estados Unidos. Jonathan Aguirre — North Carolina FC Academy, Estados Unidos.

— North Carolina FC Academy, Estados Unidos. Anderson Portillo — Carolina FC, Estados Unidos.

— Carolina FC, Estados Unidos. Peter Cornejo — LA Surf Academy, Estados Unidos.

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Ocho de los 11 futbolistas salvadoreños en el extranjero están vinculados a instituciones de Estados Unidos. Los otros tres se desarrollan en Suiza, Canadá y España.

El Salvador compartirá el Grupo A con Estados Unidos, Cuba y Haití. Su primer partido será contra el seleccionado cubano.

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Guatemala ocupa el segundo lugar con nueve legionarios

Guatemala llega al torneo con nueve futbolistas que militan fuera del país. Cuatro están vinculados a instituciones de Estados Unidos, dos juegan en España, dos en Brasil y uno en Canadá.

Los legionarios de Guatemala Sub-20

Álvaro Medrano — Woodstock Academy, Estados Unidos.

— Woodstock Academy, Estados Unidos. Steven Rivas — DC United, Estados Unidos.

— DC United, Estados Unidos. Omar Bolaños — Houston Dynamo, Estados Unidos.

— Houston Dynamo, Estados Unidos. Jeferson Ruano — CD Tenerife, España.

— CD Tenerife, España. Rogelio Barrera — Ibrachina Futebol Clube, Brasil.

— Ibrachina Futebol Clube, Brasil. Jeffrey Interiano — New York City FC, Estados Unidos.

— New York City FC, Estados Unidos. Julio Ramos — Gimnàstic de Tarragona, España.

— Gimnàstic de Tarragona, España. Patick Arana — Academia de CF Montréal, Canadá.

— Academia de CF Montréal, Canadá. Marvin Ávila — São Paulo FC, Brasil.

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La lista oficial de Concacaf identifica a Marvin Ávila como jugador de Antigua GFC. Sin embargo, el atacante fue presentado como nuevo futbolista del São Paulo Sub-20 en abril de 2026, después de haber alcanzado la mayoría de edad y completado su salida del conjunto guatemalteco.

ver también Convocados de Costa Rica, Guatemala, Honduras, Panamá y El Salvador para el Campeonato Sub-20 de Concacaf 2026

Por ese motivo, Guatemala tiene nueve legionarios si se toma el club actual de sus convocados, aunque el documento publicado por la confederación permita contabilizar solamente ocho.

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Los chapines quedan a dos jugadores de El Salvador y superan por tres a Honduras en la comparación regional. Guatemala integrará el Grupo B junto a Costa Rica, México y Antigua y Barbuda.

Honduras tendrá seis legionarios en el Premundial Sub-20

La Bicolor ocupa la tercera posición con seis jugadores que militan fuera de Honduras. Su principal particularidad es la presencia de cuatro juveniles en el fútbol español.

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Los legionarios de Honduras Sub-20

José Rodríguez — FC Barcelona, España.

— FC Barcelona, España. Kendry Villafuerte — Inter Miami, Estados Unidos.

— Inter Miami, Estados Unidos. Nicolás Balbas — Deportivo La Coruña, España.

— Deportivo La Coruña, España. Richard Martínez — Girona FC, España.

— Girona FC, España. Sam Valle — Springfield South County Youth, Estados Unidos.

— Springfield South County Youth, Estados Unidos. Alan Cury — CF Damm, España.

España concentra cuatro de los seis legionarios hondureños. Los otros dos pertenecen a instituciones estadounidenses.

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Honduras jugará en el Grupo C frente a Jamaica, Canadá y Panamá.

Panamá convocó a cinco jugadores que militan en el extranjero

Panamá aparece en el cuarto lugar con cinco legionarios. La Rojita cuenta con jugadores en Hungría, Estados Unidos y Costa Rica.

Los legionarios de Panamá Sub-20

Moisés Richards — ZTE FC, Hungría.

— ZTE FC, Hungría. Gerson Gordon — FC Moravia, Costa Rica.

— FC Moravia, Costa Rica. Gino Sasso — FC Dallas Academy, Estados Unidos.

— FC Dallas Academy, Estados Unidos. Ernesto Gómez — CT United, Estados Unidos.

— CT United, Estados Unidos. Raheen Cuello — Alajuelense, Costa Rica.

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Dos de los legionarios panameños juegan en Costa Rica: Gerson Gordon y Raheen Cuello. Moisés Richards es el único integrante del plantel vinculado a un club europeo.

Panamá compartirá el Grupo C con Honduras, Canadá y Jamaica. Su último partido de la primera ronda será ante la Bicolor.

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Costa Rica tiene dos legionarios tras sus cambios en la convocatoria

La lista inicial publicada por Concacaf incluía tres jugadores costarricenses en instituciones extranjeras: Dax Palmer, Saúl Durán e Isaac Brown. Sin embargo, Brown quedó descartado por lesión y fue reemplazado por Adrián Espinoza, de Alajuelense.

De esta manera, Costa Rica llegará al torneo con dos legionarios:

Dax Palmer — AD Alcorcón, España.

— AD Alcorcón, España. Saúl Durán — River Plate, Argentina.

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Matías Wanchope también quedó fuera por una lesión y fue sustituido por Yamil Leal, de Inter San Carlos. Como los dos reemplazantes militan en el campeonato costarricense, la cantidad de legionarios de la Sele se redujo de tres a dos.

Costa Rica integra el Grupo B con Guatemala, México y Antigua y Barbuda.

Estados Unidos, el principal destino de los legionarios centroamericanos

De los 33 jugadores centroamericanos vinculados a instituciones extranjeras, 16 se encuentran en Estados Unidos. El país norteamericano concentra futbolistas de El Salvador, Guatemala, Honduras y Panamá.

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España aparece en el segundo lugar con ocho representantes. Allí militan Dax Palmer, Itzel Colocho, Jeferson Ruano, Julio Ramos, José Rodríguez, Nicolás Balbas, Richard Martínez y Alan Cury.

Brasil suma dos juveniles guatemaltecos: Rogelio Barrera, de Ibrachina Futebol Clube, y Marvin Ávila, del São Paulo.

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La distribución completa por país es la siguiente:

Estados Unidos: 16 jugadores.

16 jugadores. España: 8.

8. Brasil: 2.

2. Canadá: 2.

2. Costa Rica: 2 panameños.

2 panameños. Argentina: 1.

1. Suiza: 1.

1. Hungría: 1.

El Salvador no solamente lidera el número total de legionarios, sino que es la única de las cinco selecciones analizadas que tiene a más de la mitad de su plantel registrado fuera de su país. Guatemala se acerca con nueve jugadores en el extranjero, equivalentes al 42,9% de su nómina.