Los 10 mejores fichajes del Apertura 2026 de Costa Rica

Estos son los 10 mejores fichajes del campeonato nacional que buscarán lucirse en sus nuevos equipos en este Apertura 2026.

Este jueves, comenzó el Torneo Apertura 2026 de la Liga Promérica. El campeón defensor, Herediano, inició la defensa del título como local en el Carlos Alvarado frente a Puntarenas. Fue 1-1 en la primera jornada. Este viernes, debuta Saprissa y el sábado lo harán Alajuelense y Cartaginés.

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En el arranque de este campeonato nacional, compartimos a los 10 mejores fichajes que llegaron en este mercado para reforzar a las distintas plantillas del fútbol tico.

1- Joel Campbell a Inter San Carlos

Uno de los movimientos que más sorprendió fue el de Joel Campbell. Alajuelense decidió que no continuara en la institución y el talentoso futbolista se marchó al Inter San Carlos, club que hace su estreno absoluto en la máxima categoría. Debuta este sábado ante Cartaginés.

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2- Juanpi Añor a Alajuelense

El experimentado mediocampista llegó a Alajuelense libre desde Grecia. En la previa, es uno de los mejores fichajes por su experiencia en el fútbol español y también en la selección venezolana.

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3- Aarón Suárez a Herediano

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Después de su pasado en Alajuelense, se marchó a Turquía en septiembre de 2025. Un año más tarde, Suárez regresa al fútbol nacional para defender el título con los florenses.

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4- Andrey Soto a Saprissa

El extremo izquierdo arribó desde el Pérez Zeledón, el rival del Monstruo este viernes. Con 23 años y un gran futuro por delante, es uno de los fichajes más prometedores del mercado tico. Si demuestra lo hecho en los Guerreros del Sur, será uno de los animadores del torneo.

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5- Luis Olivas a Cartaginés

El defensor central viene de su último paso por México, precisamente en el Atlante. Es uno de los defensores más costosos con 1.2 millones de euros, según Transfermarkt. Además, tiene pasado en la Selección de México. Será uno de los defensas a seguir.

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6- Cubo Torres a Inter San Carlos

El equipo debutante logró quedarse con uno de los delanteros con mejor experiencia en Costa Rica. Después de su pasado en México y de último paso por Liberia, intentará aportarle gol al equipo que comanda Douglas Sequeira.

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7- Roan Wilson a Alajuelense

El mediocampista es uno de los jugadores que más ansían ver los manudos. Estuvo durante tres años en Portugal y ahora llega con 24 años con la gran oportunidad de relanzar su carrera. Con una mezcla de juventud y experiencia por su travesía europea, se convierte en uno de los mejores fichajes.

8- Fernando Lesme a Herediano

De grandes registros goleadores en Liberia en su última participación, el delantero paraguayo es uno de los futbolistas que más puede aportarle a Herediano. Teniendo en cuenta que Marcel Hernández no está en sus mejores condiciones físicas, podría ser muy importante. Aún no está habilitado para jugar.

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9- Kenyel Michel a Alajuelense

El extremo izquierdo llegó a último momento para sumarse a Alajuelense. Arribó en condición de préstamo desde el Minnesota, donde no tuvo los minutos esperados. Con su desequilibrio, pica en punta para ser determinante para los de Ismael Rescalvo.

10- Sebastián Padilla a Saprissa

El mediocampista fue uno de los mejores jugadores en el Clausura 2026. Estuvo detrás de varios equipos después de lo que ocurrió con Liberia, pero Saprissa terminó quedándose con su fichaje.