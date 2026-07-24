Falta un día para el debut de la Liga en el Apertura 2026 y las novedades no paran de llegar antes del partido contra Sporting.

Este sábado en Puente Piedra la Liga Deportiva Alajuelense debutará en el Apertura 2026 frente a Sporting en el que será el primer partido de Ismael Rescalvo por el torneo local luego de lo que fue su estreno en la Supercopa perdida ante Herediano.

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Con una planilla reforzada y afianzada como una de las más costosas de Costa Rica, los rojinegros están ilusionados con pelear por la corona 32 para igualar al Team de Jafet Soto. Por eso, a la espera de este primer encuentro, las novedades no paran de llegar en el elenco manudo.

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El valor del plantel de Alajuelense en el Apertura 2026

En el inicio del Torneo Apertura 2026, la Liga Deportiva Alajuelense destaca de manera contundente al poseer la plantilla más costosa del campeonato nacional de Costa Rica. Según los datos del portal especializado Transfermarkt, el equipo dirigido por el técnico Ismael Rescalvo alcanza un valor total de mercado de 11.15 millones de euros, sacándole una gran ventaja económica al resto de los clubes del país.

Dentro de esta millonaria cifra, resalta la figura de Santiago Van der Putten, quien se posiciona como el futbolista más caro de la institución rojinegra con una cotización individual de 1 millón de euros. Con este importante respaldo en el valor de sus jugadores, Alajuelense arranca su participación en el nuevo certamen enfrentándose como visitante ante el equipo de Sporting.

Van der Putten es el jugador más caro de Alajuelense.

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Carlos Vela confirma refuerzos para Alajuelense

Alajuelense se prepara para su debut en el Torneo Apertura 2026 frente a Sporting, partido que marcará el estreno oficial del director técnico Ismael Rescalvo en el campeonato local. De cara a este importante inicio de temporada, el gerente deportivo del equipo, Carlos Vela, confirmó una gran noticia que ilusiona a la afición manuda con la posibilidad de competir fuertemente por su copa número 32.

Vela aseguró públicamente que los esperados refuerzos Juanpi Añor y Roan Wilson “ya están listos” y se encuentran totalmente integrados a la dinámica del grupo. Ambos futbolistas ya sumaron minutos en el último fogueo de preparación, por lo que su participación y eventual debut oficial quedarán ahora a entera disposición de las decisiones tácticas que tome Rescalvo para la liga y la Copa Centroamericana.

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Juanpi Añor ya está listo para debutar en Alajuelense.

El posible sucesor de Ismael Rescalvo en Alajuelense

Tras la reciente derrota en la Supercopa a manos del Herediano, el entrenador Ismael Rescalvo arranca el Torneo Apertura 2026 bajo la exigente y atenta mirada de la afición liguista. El técnico español tiene la obligación de conseguir resultados positivos de manera inmediata tanto en el plano local como en el internacional, para evitar que su continuidad o su proyecto deportivo comiencen a ser puestos en tela de juicio.

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Ante la presión de este escenario, diversos medios locales apuntan a que la directiva de Alajuelense ya tiene un “plan B” trabajando tras bambalinas dentro del mismo cuerpo técnico: Javier “Sheriff” Delgado. La incorporación de esta figura histórica al equipo de trabajo de Rescalvo se justificó para fortalecer los valores del club, pero los analistas aseguran que funciona como un seguro para que Delgado asuma el banquillo si el arranque del torneo no cumple con las expectativas.

Ismael Rescalvo tiene obligaciones.

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El mensaje de Kenyel Michel a la Liga

Alajuelense anunció de manera oficial el regreso del talentoso extremo de 21 años Kenyel Michel, quien se incorpora al equipo en condición de préstamo por seis meses procedente del Minnesota United de la MLS. Tras el anuncio, el jugador no tardó en enviar su primer mensaje y guiño a la afición mediante una historia en su cuenta de Instagram, donde compartió la noticia del club acompañada de tres emojis: un corazón negro, un león y un corazón rojo.

Michel encara esta nueva etapa con mucha ilusión y con el gran objetivo de ganarse la confianza del técnico Ismael Rescalvo para sumar minutos en la cancha. El joven futbolista regresa a la institución que lo vio nacer futbolísticamente y de la cual se marchó hace pocos meses con cinco títulos bajo el brazo, habiendo sido una pieza clave y figura en la conquista del campeonato nacional del Apertura 2025.

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