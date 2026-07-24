Este viernes empieza el torneo que clasificará a cuatro selecciones a la Copa Mundial de la categoría.

El Campeonato Sub-20 de Concacaf 2026 tendrá una importante presencia centroamericana. Costa Rica, Guatemala, Honduras, Panamá y El Salvador competirán en México por uno de los cuatro boletos disponibles para la próxima Copa Mundial de la categoría.

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Cada una de las 12 selecciones participantes presentó una nómina de 21 futbolistas. Entre los representantes de Centroamérica aparecen juveniles de los principales clubes de la región, pero también promesas que se desarrollan en España, Estados Unidos, Argentina, Brasil, Canadá, Suiza y Hungría.

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La lista de convocados de Costa Rica

La lista publicada inicialmente por Concacaf incluía a Matías Wanchope e Isaac Brown, pero ambos quedaron descartados por lesión. La Federación Costarricense de Fútbol convocó en su lugar a Adrián Espinoza, de Alajuelense, y Yamil Leal, de Inter San Carlos.

Arqueros

Ian O’Rourke — Deportivo Saprissa

— Deportivo Saprissa Saúl Durán — River Plate, Argentina

— River Plate, Argentina Marshall Alfaro — Herediano

Defensas

Matías Cordero — Deportivo Saprissa

— Deportivo Saprissa Emmanuel Brenes — Cartaginés

— Cartaginés Ethan Barley — Alajuelense

— Alajuelense Duane Valentine — Herediano

— Herediano Adrián Espinoza — Alajuelense

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Mediocampistas

Deylan Aguilar — Alajuelense

— Alajuelense Jeremi Hernández — Sporting FC

— Sporting FC Emmanuel Hernández — San Carlos

— San Carlos David Garro — Deportivo Saprissa

— Deportivo Saprissa Dax Palmer — AD Alcorcón, España

Delanteros

Yerlan Sosa — Alajuelense

— Alajuelense Gabriel Sibaja — Herediano

— Herediano Kionell Estrada — Herediano

— Herediano Adriel Pérez — Alajuelense

— Alajuelense Kaden Farrier — Sporting FC

— Sporting FC Walter Ramírez — Jicaral Sercoba

— Jicaral Sercoba Keyner Hernández — CS Uruguay

— CS Uruguay Yamil Leal — Inter San Carlos

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Costa Rica integra el Grupo B y comenzará el torneo ante Guatemala. Posteriormente enfrentará a México y Antigua y Barbuda.

La lista de convocados de Guatemala

La nómina guatemalteca combina jugadores de Antigua GFC, Comunicaciones, Municipal y Xelajú con juveniles que militan en Estados Unidos, España, Brasil y Canadá.

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Arqueros

Álvaro Medrano — Woodstock Academy, Estados Unidos

— Woodstock Academy, Estados Unidos Rogelio Barrera — Ibrachina Futebol Clube, Brasil

— Ibrachina Futebol Clube, Brasil Allan Fernández — Antigua GFC

Defensas

Jorge González — Antigua GFC

— Antigua GFC Brayan Guerra — Comunicaciones

— Comunicaciones Samuel Camacho — Comunicaciones

— Comunicaciones Paolo Arreaga — Municipal

— Municipal Omar Bolaños — Houston Dynamo, Estados Unidos

— Houston Dynamo, Estados Unidos Jeffrey Interiano — New York City FC, Estados Unidos

— New York City FC, Estados Unidos Emir Ponciano — Chimaltenango FC

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Mediocampistas

Steven Rivas — DC United, Estados Unidos

— DC United, Estados Unidos Selvin Sagastume — Antigua GFC

— Antigua GFC Ricardo Márquez — Xelajú

— Xelajú Pablo Arias — Municipal

— Municipal Justin Pacay — Santa Lucía Cotzumalguapa

— Santa Lucía Cotzumalguapa Patick Arana — Academia de CF Montréal, Canadá

Delanteros

Yordi Aguilar — Guastatoya

— Guastatoya Oscar de León — Xelajú

— Xelajú Marvin Ávila — São Paulo, Brasil

— São Paulo, Brasil Jeferson Ruano — CD Tenerife, España

— CD Tenerife, España Julio Ramos — Gimnàstic de Tarragona, España

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Guatemala comparte el Grupo B con Costa Rica, México y Antigua y Barbuda. Su estreno será precisamente contra la Sele.

La lista convocados de Honduras

Honduras tendrá representantes de Olimpia, Real España, Marathón, Génesis, Victoria, Juticalpa y Olancho, además de futbolistas que pertenecen al Barcelona, Girona, Deportivo La Coruña, CF Damm e Inter Miami.

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Arqueros

Ángel Guevara — UPNFM

— UPNFM Noel Valladares — Olimpia

— Olimpia Alan Cury — CF Damm, España

Defensas

Kevin Pérez — Génesis PN

— Génesis PN José Rodríguez — FC Barcelona, España

— FC Barcelona, España Kendry Villafuerte — Inter Miami, Estados Unidos

— Inter Miami, Estados Unidos Jeffrey Ramos — Real Sociedad

— Real Sociedad Yeremy David — Olimpia

— Olimpia Kesdy Sevilla — Victoria

— Victoria Roger Reyes — Olancho FC

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Mediocampistas

Jaylor Fernández — Marathón

— Marathón Víctor Salazar — Real España

— Real España Nicolás Balbas — Deportivo La Coruña, España

— Deportivo La Coruña, España Arbin Medrano — Juticalpa FC

— Juticalpa FC Mike Arana — Real España

— Real España Yochua Palacios — Real España

— Real España Sam Valle — Springfield South County Youth, Estados Unidos

Delanteros

David Flores — Olimpia

— Olimpia Richard Martínez — Girona FC, España

— Girona FC, España Jainer Bermúdez — Olimpia

— Olimpia Milton Moya — Real España

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La Bicolor integra el Grupo C y enfrentará a Jamaica, Canadá y Panamá. Su último encuentro de la primera ronda será el duelo centroamericano ante la Rojita.

La lista de convocados de Panamá

Panamá presenta una base de jugadores de la Liga Panameña de Fútbol, acompañada por cinco juveniles que se desarrollan fuera del país: Moisés Richards, Gerson Gordon, Gino Sasso, Ernesto Gómez y Raheen Cuello.

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Arqueros

Alberto Ruiz — Tauro FC

— Tauro FC Edward Cousin — San Francisco FC

— San Francisco FC Ellias Lozano — Plaza Amador

Defensas

Anthony Ramos — Plaza Amador

— Plaza Amador Oliver Campos — Alianza FC

— Alianza FC Josué Wood — San Francisco FC

— San Francisco FC Joseph Choy — Academia Costa del Este

— Academia Costa del Este Shayron Stewart — Bocas FC

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Mediocampistas

Robben Benítez — Sporting San Miguelito

— Sporting San Miguelito Klissman de Gracia — Veraguas United

— Veraguas United Carlos Rodríguez — Alianza FC

— Alianza FC Gino Sasso — FC Dallas Academy, Estados Unidos

— FC Dallas Academy, Estados Unidos Edmilson González — Herrera FC

— Herrera FC Ernesto Gómez — CT United, Estados Unidos

— CT United, Estados Unidos Simao Garcés — San Francisco FC

Delanteros

Moisés Richards — ZTE FC, Hungría

— ZTE FC, Hungría Reynaldo Graham — Árabe Unido

— Árabe Unido Gerson Gordon — FC Moravia, Costa Rica

— FC Moravia, Costa Rica Luis Gómez — Academia Costa del Este

— Academia Costa del Este Antony Perea — Tauro FC

— Tauro FC Raheen Cuello — Alajuelense, Costa Rica

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Panamá debutará contra Canadá, luego enfrentará a Jamaica y cerrará el Grupo C ante Honduras.

La lista de convocados de El Salvador

El Salvador tiene una de las nóminas con mayor cantidad de futbolistas vinculados a instituciones del extranjero. La lista incluye juveniles de FC Zürich, Espanyol, Sporting Kansas City, LA Galaxy y varias academias y universidades de Estados Unidos.

Arqueros

Oliver Alegría — FC Zürich, Suiza

— FC Zürich, Suiza Máximo Sandoval — Hércules

— Hércules Peter Cornejo — LA Surf Academy, Estados Unidos

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Defensas

Jonathan López — Isidro Metapán

— Isidro Metapán Alexander White — Sigma FC, Canadá

— Sigma FC, Canadá Hugo Aguilar — Isidro Metapán

— Isidro Metapán Itzel Colocho — RCD Espanyol, España

— RCD Espanyol, España Diego Peña — Alianza FC

— Alianza FC José Gutiérrez — Águila

— Águila Emerson Guardado — Alianza FC

— Alianza FC Jonathan Aguirre — North Carolina FC Academy, Estados Unidos

— North Carolina FC Academy, Estados Unidos Anderson Portillo — Carolina FC, Estados Unidos

Mediocampistas

Johann Ortiz — Sporting Kansas City, Estados Unidos

— Sporting Kansas City, Estados Unidos Aiden Benítez — Universidad de Akron, Estados Unidos

— Universidad de Akron, Estados Unidos Gabriel Arnold — LA Galaxy, Estados Unidos

— LA Galaxy, Estados Unidos William Cabrera — North Carolina FC, Estados Unidos

— North Carolina FC, Estados Unidos Jeferson Roque — Platense

— Platense Uriel Miranda — Isidro Metapán

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Delanteros

Christian Coreas — Universidad de San Diego, Estados Unidos

— Universidad de San Diego, Estados Unidos Luis Tobar — Alianza FC

— Alianza FC Wilber Díaz — FAS

La Selecta jugará en el Grupo A junto a Estados Unidos, Cuba y Haití. Su primer partido será contra el seleccionado cubano.