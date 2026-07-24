El Campeonato Sub-20 de Concacaf 2026 tendrá una importante presencia centroamericana. Costa Rica, Guatemala, Honduras, Panamá y El Salvador competirán en México por uno de los cuatro boletos disponibles para la próxima Copa Mundial de la categoría.
Cada una de las 12 selecciones participantes presentó una nómina de 21 futbolistas. Entre los representantes de Centroamérica aparecen juveniles de los principales clubes de la región, pero también promesas que se desarrollan en España, Estados Unidos, Argentina, Brasil, Canadá, Suiza y Hungría.
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La lista de convocados de Costa Rica
La lista publicada inicialmente por Concacaf incluía a Matías Wanchope e Isaac Brown, pero ambos quedaron descartados por lesión. La Federación Costarricense de Fútbol convocó en su lugar a Adrián Espinoza, de Alajuelense, y Yamil Leal, de Inter San Carlos.
Arqueros
- Ian O’Rourke — Deportivo Saprissa
- Saúl Durán — River Plate, Argentina
- Marshall Alfaro — Herediano
Defensas
- Matías Cordero — Deportivo Saprissa
- Emmanuel Brenes — Cartaginés
- Ethan Barley — Alajuelense
- Duane Valentine — Herediano
- Adrián Espinoza — Alajuelense
Mediocampistas
- Deylan Aguilar — Alajuelense
- Jeremi Hernández — Sporting FC
- Emmanuel Hernández — San Carlos
- David Garro — Deportivo Saprissa
- Dax Palmer — AD Alcorcón, España
Delanteros
- Yerlan Sosa — Alajuelense
- Gabriel Sibaja — Herediano
- Kionell Estrada — Herediano
- Adriel Pérez — Alajuelense
- Kaden Farrier — Sporting FC
- Walter Ramírez — Jicaral Sercoba
- Keyner Hernández — CS Uruguay
- Yamil Leal — Inter San Carlos
Costa Rica integra el Grupo B y comenzará el torneo ante Guatemala. Posteriormente enfrentará a México y Antigua y Barbuda.
La lista de convocados de Guatemala
La nómina guatemalteca combina jugadores de Antigua GFC, Comunicaciones, Municipal y Xelajú con juveniles que militan en Estados Unidos, España, Brasil y Canadá.
Arqueros
- Álvaro Medrano — Woodstock Academy, Estados Unidos
- Rogelio Barrera — Ibrachina Futebol Clube, Brasil
- Allan Fernández — Antigua GFC
Defensas
- Jorge González — Antigua GFC
- Brayan Guerra — Comunicaciones
- Samuel Camacho — Comunicaciones
- Paolo Arreaga — Municipal
- Omar Bolaños — Houston Dynamo, Estados Unidos
- Jeffrey Interiano — New York City FC, Estados Unidos
- Emir Ponciano — Chimaltenango FC
Mediocampistas
- Steven Rivas — DC United, Estados Unidos
- Selvin Sagastume — Antigua GFC
- Ricardo Márquez — Xelajú
- Pablo Arias — Municipal
- Justin Pacay — Santa Lucía Cotzumalguapa
- Patick Arana — Academia de CF Montréal, Canadá
Delanteros
- Yordi Aguilar — Guastatoya
- Oscar de León — Xelajú
- Marvin Ávila — São Paulo, Brasil
- Jeferson Ruano — CD Tenerife, España
- Julio Ramos — Gimnàstic de Tarragona, España
Guatemala comparte el Grupo B con Costa Rica, México y Antigua y Barbuda. Su estreno será precisamente contra la Sele.
La lista convocados de Honduras
Honduras tendrá representantes de Olimpia, Real España, Marathón, Génesis, Victoria, Juticalpa y Olancho, además de futbolistas que pertenecen al Barcelona, Girona, Deportivo La Coruña, CF Damm e Inter Miami.
Arqueros
- Ángel Guevara — UPNFM
- Noel Valladares — Olimpia
- Alan Cury — CF Damm, España
Defensas
- Kevin Pérez — Génesis PN
- José Rodríguez — FC Barcelona, España
- Kendry Villafuerte — Inter Miami, Estados Unidos
- Jeffrey Ramos — Real Sociedad
- Yeremy David — Olimpia
- Kesdy Sevilla — Victoria
- Roger Reyes — Olancho FC
Mediocampistas
- Jaylor Fernández — Marathón
- Víctor Salazar — Real España
- Nicolás Balbas — Deportivo La Coruña, España
- Arbin Medrano — Juticalpa FC
- Mike Arana — Real España
- Yochua Palacios — Real España
- Sam Valle — Springfield South County Youth, Estados Unidos
Delanteros
- David Flores — Olimpia
- Richard Martínez — Girona FC, España
- Jainer Bermúdez — Olimpia
- Milton Moya — Real España
La Bicolor integra el Grupo C y enfrentará a Jamaica, Canadá y Panamá. Su último encuentro de la primera ronda será el duelo centroamericano ante la Rojita.
La lista de convocados de Panamá
Panamá presenta una base de jugadores de la Liga Panameña de Fútbol, acompañada por cinco juveniles que se desarrollan fuera del país: Moisés Richards, Gerson Gordon, Gino Sasso, Ernesto Gómez y Raheen Cuello.
Arqueros
- Alberto Ruiz — Tauro FC
- Edward Cousin — San Francisco FC
- Ellias Lozano — Plaza Amador
Defensas
- Anthony Ramos — Plaza Amador
- Oliver Campos — Alianza FC
- Josué Wood — San Francisco FC
- Joseph Choy — Academia Costa del Este
- Shayron Stewart — Bocas FC
Mediocampistas
- Robben Benítez — Sporting San Miguelito
- Klissman de Gracia — Veraguas United
- Carlos Rodríguez — Alianza FC
- Gino Sasso — FC Dallas Academy, Estados Unidos
- Edmilson González — Herrera FC
- Ernesto Gómez — CT United, Estados Unidos
- Simao Garcés — San Francisco FC
Delanteros
- Moisés Richards — ZTE FC, Hungría
- Reynaldo Graham — Árabe Unido
- Gerson Gordon — FC Moravia, Costa Rica
- Luis Gómez — Academia Costa del Este
- Antony Perea — Tauro FC
- Raheen Cuello — Alajuelense, Costa Rica
Panamá debutará contra Canadá, luego enfrentará a Jamaica y cerrará el Grupo C ante Honduras.
La lista de convocados de El Salvador
El Salvador tiene una de las nóminas con mayor cantidad de futbolistas vinculados a instituciones del extranjero. La lista incluye juveniles de FC Zürich, Espanyol, Sporting Kansas City, LA Galaxy y varias academias y universidades de Estados Unidos.
Arqueros
- Oliver Alegría — FC Zürich, Suiza
- Máximo Sandoval — Hércules
- Peter Cornejo — LA Surf Academy, Estados Unidos
Defensas
- Jonathan López — Isidro Metapán
- Alexander White — Sigma FC, Canadá
- Hugo Aguilar — Isidro Metapán
- Itzel Colocho — RCD Espanyol, España
- Diego Peña — Alianza FC
- José Gutiérrez — Águila
- Emerson Guardado — Alianza FC
- Jonathan Aguirre — North Carolina FC Academy, Estados Unidos
- Anderson Portillo — Carolina FC, Estados Unidos
Mediocampistas
- Johann Ortiz — Sporting Kansas City, Estados Unidos
- Aiden Benítez — Universidad de Akron, Estados Unidos
- Gabriel Arnold — LA Galaxy, Estados Unidos
- William Cabrera — North Carolina FC, Estados Unidos
- Jeferson Roque — Platense
- Uriel Miranda — Isidro Metapán
Delanteros
- Christian Coreas — Universidad de San Diego, Estados Unidos
- Luis Tobar — Alianza FC
- Wilber Díaz — FAS
La Selecta jugará en el Grupo A junto a Estados Unidos, Cuba y Haití. Su primer partido será contra el seleccionado cubano.