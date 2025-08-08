Jafet Soto rompe el silencio: el presidente de Herediano cuenta todo sobre la llegada de Hernán Medford

El Club Sport Herediano vive días agitados tras la salida de Pablo Salazar como entrenador. La decisión, tomada este jueves por la derrota ante Diriangén en la Copa Centroamericana, obliga a un cambio inmediato en el banquillo florense.

Este domingo, en la visita a Alajuelense por la jornada 3 del Torneo de Apertura, el encargado de dirigir será el propio presidente y gerente general, Jafet Soto, en condición de técnico interino.

Consultado por el futuro del equipo más allá del compromiso en Alajuela, Soto no rehuyó las preguntas y, aunque dejó espacio para la interpretación, ofreció pistas claras sobre el perfil del próximo estratega.

¿Qué dijo Jafet Soto sobre la llegada de un nuevo entrenador?

Al ser cuestionado directamente por la opción de Hernán Medford, respondió con una frase enigmática: “Es una opción. Si yo no les he contestado el teléfono, no les he contestado un mensaje, hagan cuentas que no saben quién es”.

Sobre la preferencia entre un técnico nacional o extranjero para Herediano, fue tajante: “A nosotros nos gusta lo nacional y aprendemos. Todo lo que hacemos deja un aprendizaje, y las decisiones que tomamos son rápidas. Va a ser una decisión rápida y va a ser alguien de la casa”.

La expectativa por el anuncio oficial crece, y Soto ya adelantó el calendario de la llegada: “El entrenador llega el domingo y el lunes va a empezar a trabajar, y va a tener varios días para preparar el partido ante Pérez Zeledón”.

En cuanto a la posibilidad de asumir de manera permanente la dirección técnica, Soto lo descartó con claridad, aunque no sin explicar sus motivos: “¿Qué me falta para eso? Que me guste. Me gusta más lo que hago afuera de la cancha. Yo me siento muy bien como presidente, como gerente, y he aprendido mucho. Pero la cancha es un mundo irreal, muy bonito, pero irreal, y en el mundo real puedo ayudar a la gente”.