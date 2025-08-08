“Una mochila de dolor”: el descargo de Washington Ortega que sorprende a Alajuelense antes de enfrentar a Herediano

El jueves, Liga Deportiva Alajuelense logró ponerse de pie luego de lo que fue un debut accidentado en la Copa Centroamericana 2025, donde Plaza Amador de Panamá le había quitado su invicto de 21 partidos en la competencia al derrotarlo 2-1 en el Morera Soto.

De visitante en Nicaragua, el equipo de Óscar “Machillo” Ramírez se impuso ante Managua por el mismo marcador, gracias a los goles de Diego Campos y Kenyel Michel, enderezando así el rumbo en el certamen de Concacaf.

Alajuelense vs Herediano: un clásico imperdible

Con la moral en alza, la mira de los manudos está puesta en el próximo domingo 10 de agosto, cuando recibirán a Club Sport Herediano en el Morera Soto a partir de las 5:00 p.m. (hora de Costa Rica).

Este nuevo capítulo del Clásico Provincial corresponde a la tercera jornada del Apertura 2025, con un presente muy distinto para ambos equipos: Alajuelense ganó sus dos primeros partidos, mientras que el vigente campeón apenas empató ante Guadalupe, cayó frente a Puntarenas y, para colmo, despidió a su entrenador Pablo Salazar. Será Jafet Soto quien dirija a los florenses de manera interina, a la espera de la llegada de Hernán Medford.

Jafet Soto dirigirá al Team en el Morera Soto.

Washington Ortega sorprende a Alajuelense

En la previa de este duelo, Washington Ortega, portero y figura de La Liga, sorprendió a sus seguidores de Instagram con una publicación cargada de emotividad.

En el carrusel de ocho imágenes que compartió el uruguayo, las siete primeras mostraban escenas del viaje a Managua, pero la última fue una captura de pantalla con un mensaje que pocos esperaban.

El mensaje de Washington Ortega.

“Nadie te puede devolver lo que perdiste. En la vida hay que aprender a cargar con una mochila de dolor, pero no vivir mirando la mochila, la vida hay que mirarla hacia adelante. Cada madrugada amanece y la vida es porvenir. Y es tan hermosa la vida que hay que defenderla y hay que quererla. Puedes caer mil veces. El asunto es que tengas la fuerza y el coraje de volverte a levantar y volver a empezar; y el volver a empezar es una actitud general que hay que pregonar en la vida. Los únicos derrotados en el mundo son los que dejan de luchar y de soñar y de querer”, reza el mensaje incluido en la publicación.

Estas palabras pertenecen a José “Pepe” Mujica, ex mandatario de Uruguay fallecido en mayo de este año y recordado como “el presidente más humilde del mundo” por su estilo de vida austero. Mujica donaba cerca del 90% de su salario a causas sociales y siempre fue visto como un símbolo de sencillez a nivel mundial.

“Pepe” Mujica, ex presidente de Uruguay.

Washington Ortega no es ajeno a esos valores ni a las pruebas duras que pone la vida. En 2024 sufrió la pérdida de su padre, quien fue su guía y apoyo en los años más difíciles, cuando jugaba en equipos del ascenso uruguayo y las carencias económicas casi lo obligan a dejar el fútbol. Pasó hambre, pensó en rendirse, pero eligió seguir peleando hasta encontrar su recompensa.