Costa Rica

Jafet Soto tiene la fecha: revelan cuándo llega Hernán Medford a Herediano y es antes de lo previsto

Mientras se espera el anuncio oficial, Jafet Soto ya avanza rápidamente para que Hernán Medford llegue a Herediano antes de tiempo.

pablo rocca

Por Pablo Rocca

Jafet Soto apura el arribo de Hernán Medford.
Jafet Soto apura el arribo de Hernán Medford.

El banquillo de Herediano vive días de movimiento intenso. Tras la sorpresiva salida de Pablo Salazar, provocada por la derrota ante el Diriangén en la Copa Centroamericana, el club se movió rápido para encontrar a su reemplazo. Y el nombre que más fuerza ha tomado es el de Hernán Medford, técnico que cuenta con la total aprobación de Jafet Soto y que ya tendría todo muy avanzado para asumir.

Por ahora, Soto será el encargado de dirigir de forma interina este fin de semana, cuando el “Team” visite a Alajuelense el domingo a las 5 de la tarde en el estadio Alejandro Morera Soto. Un duelo caliente que marcará su regreso momentáneo a la zona técnica.

La noticia, sin embargo, no es solo quién estará en el banquillo, sino quién podría estar en las gradas. Según el periodista Kevin Jiménez, Hernán Medford no esperará al cierre de la semana para dar el primer paso hacia su nueva etapa.

¿Cuándo llegará Hernán Medford a Herediano?

El entrenador, actualmente al mando del Marquense de Guatemala, tendría planeado sellar su salida de manera inmediata, sin esperar al calendario pactado inicialmente. El movimiento aceleraría los plazos y le permitiría viajar a Costa Rica con antelación.

Todo apunta a que el “Pelícano” aterrizaría el mismo domingo por la mañana, con tiempo suficiente para instalarse y dirigirse al estadio de Alajuela. Allí no bajaría al banquillo, pero sí observaría el partido desde un palco, analizando de cerca a sus futuros dirigidos.

Fue campeón con Saprissa, se retiró y ahora quiere volver a jugar para ayudar a Herediano a cambiar

Fue campeón con Saprissa, se retiró y ahora quiere volver a jugar para ayudar a Herediano a cambiar

De confirmarse, la llegada de Medford ese mismo día marcaría un cambio de guion en la planificación herediana, adelantando el inicio de una nueva era en el equipo rojiamarillo. El reloj ya está en cuenta regresiva y, si nada se interpone, el domingo será el día.

