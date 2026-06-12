Alejandro Bran se olvidó de Alajuelense: su primer mensaje como jugador del FC Petrolul de Rumania

Sin una sola palabra de despedida para la Alajuelense, Alejandro Bran ya posa con los colores de su nuevo club en la SuperLiga rumana.

Luego de oficializarse su salida de la Liga Deportiva Alajuelense, y a pesar del sonado escándalo de indisciplina que empañó el final de su ciclo en el Morera Soto, Alejandro Bran tuvo pretendientes de sobra en el mercado de fichajes.

Más de un rival directo del León en la Liga Promérica tocó su puerta, Xelajú de Guatemala mostró interés y el Real España de Honduras llegó a hacerle una oferta formal para hacerse con sus servicios.

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Europa pesó más

Sin embargo, la tentación de regresar a Europa (donde ya había tenido un efímero paso a préstamo con el Burton Albion del ascenso inglés) pudo mucho más que cualquier propuesta dentro de Centroamérica.

Alejandro Bran tuvo ofertas de sobra tras desvincularse del club manudo (LDA).

Este viernes, el talentoso mediocampista fue presentado de manera oficial como el nuevo refuerzo del FC Petrolul de Rumania. “El Petrolul ha llegado a un acuerdo con el internacional costarricense Alejandro Bran (25 años), quien firmó un contrato con nuestro club válido por las próximas dos temporadas”, anunció el cuadro azul y amarillo a través de sus canales oficiales.

El primer mensaje de Bran tras firmar en Rumania

Sin haberse despedido formalmente de Alajuelense ni de su afición, Bran reapareció en sus redes sociales únicamente para compartir la publicación de bienvenida de su nuevo equipo en Rumania. Su primer mensaje fue sumamente contundente, limitándose a una combinación de emojis: “🤝💙💛”.

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Alejandro Bran celebró su llegada a Rumania (Instagram).

El nuevo hogar del ex LDA

Ahora, el tico deberá enfocarse en su adaptación al fútbol de Europa del Este. Fundado en 1924 y radicado en la ciudad de Ploiești desde 1952, el Petrolul Ploiești es considerado uno de los clubes de mayor tradición dentro del fútbol rumano. El equipo disputa sus partidos como local en el Stadionul Ilie Oană, un moderno recinto inaugurado en 2011 y con capacidad para albergar a más de 15 mil espectadores.

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La exigencia para Bran será máxima desde el día uno, ya que la última temporada no fue nada sencilla para los “Lobos Amarillos”. El equipo terminó en la parte baja de la SuperLiga rumana y se vio obligado a jugar el play-out por la permanencia. Tras lograr salvar la categoría y sostenerse en la máxima división, el club espera que el ex Alajuelense sea clave para evitar los fantasmas del descenso en esta nueva campaña.

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En síntesis

Tras su controversial salida del Morera Soto, Alejandro Bran se marchó sin dejar ningún mensaje de despedida para Alajuelense.

El jugador descartó acercamientos de equipos en la Liga Promérica y una oferta formal del Real España de Honduras para volver a jugar en Europa.

Firmó un acuerdo de dos temporadas con el FC Petrolul de la primera división de Rumania.