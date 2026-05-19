“Tantear opciones”: Joel Campbell ya habló con el DT de un rival directo de Alajuelense

Joel Campbell tuvo un acercamiento con uno de los equipos protagonistas de Costa Rica tras su partida de la Liga.

El próximo paso en la carrera futbolística de Joel Campbell es una verdadera incógnita. Su salida de Liga Deportiva Alajuelense después de tres intensos años fue anunciada este lunes, por lo que le queda un largo tramo en el mercado de fichajes para escuchar ofertas y darle forma a su futuro.

Sin embargo, también es cierto que se le fueron cerrando rápido las puertas. Saprissa, Herediano, Sporting y Comunicaciones (Guatemala) lo hicieron de forma tajante, mientras que desde San Carlos y Cartaginés manifestaron que les gustaría contar con Campbell, pero dejando en claro que para negociar deberá aceptar una reducción salarial.

En este marco de incertidumbre, desde el medio La Teja dieron a conocer que se habrían dado contactos entre Campbell y uno de los entrenadores del momento en Costa Rica: José Saturnino Cardozo.

¿Joel Campbell a Liberia?

“Joel habría tenido una conversación con el técnico para tantear sus opciones en el Municipal Liberia“, publicó el periodista Sergio Alvarado. Recordemos que los liberianos, además de buscar clasificar a su tercera semifinal consecutiva en el Apertura 2026, también quieren meterse en Copa Centroamericana.

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El semestre pasado estuvieron cerca: el objetivo se les escapó por diferencia de gol en la tabla acumulada. Y ahora están en proceso de reestructuración para volver a dar la talla. En zona ofensiva se les fueron su delantero estrella, Joaquín Alonso Hernández, a Cartaginés y uno de sus “9”, Fernando Lesme, quien regresó a Herediano para dar el salto al fútbol europeo.

Si lo piensan como enganche, Campbell podría ocupar el lugar que dejó vacante Yoserth Hernández tras marcharse a Inter FA de El Salvador. Además, como extremo llegó otro ex Alajuelense, Elián Morales, procedente de Guadalupe. Por lo que el tres veces mundialista tendría competencia en ese sector.

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“No tenemos interés, pero es porque el presupuesto no nos da para traer un jugador de ese calibre. Joel es un gran jugador, pero no nos da el presupuesto”, dijo días atrás el presidente de Liberia, Wilder Eusse, pero la situación podría cambiar si el ex Arsenal cede en sus pretensiones económicas.

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En síntesis

Joel Campbell mantuvo una conversación con el técnico José Saturnino Cardozo para evaluar sus opciones de fichar con Liberia.

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Aunque el presidente de Liberia admitió que el presupuesto actual no alcanza para un jugador de su calibre, el fichaje podría darse si el delantero baja sus pretensiones.

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