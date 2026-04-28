Entorno del Machillo Ramírez da una pincelada de lo que podría ser su futuro en Alajuelense

Óscar Ramírez tiene a todos en Liga Deportiva Alajuelense expectantes por su futuro. El entrenador de 61 años se tomó algunos días lejos de los imponentes reflectores, propios de una institución tan mediática, para analizar si continúa al frente del equipo en el Torneo Apertura 2026.

“Así a como rumia la vaca, me gusta rumiar las cosas, porque ha sido mi manera. En la cancha era igual, pensaba, analizaba y después tomaba decisiones. Y ahora igual, en la vida”, explicó el técnico en la rueda de prensa posterior a la eliminación de la Liga, que se quedó a seis puntos de la fase final al perder 2-1 con Liberia.

Próximamente, el “Macho” le deberá comunicar su decisión a la junta directiva, que en estos momentos tiene en stand-by buena parte de la planificación del próximo semestre. Esta incluye, sobre todo, la reestructuración de la planilla.

¿Qué dice el entorno de Óscar Ramírez sobre su futuro?

Según pudo saber la periodista Fanny Tayver Marín, del periódico La Nación, desde el entorno del “Machillo” Ramírez son positivos con respecto a la renovación de su contrato con la Liga, que finaliza en dos semanas.

Óscar Ramírez haría un último intento en Alajuelense. (Foto: LDA)

“Varias de sus personas más cercanas consideran que lo que tiene en la mente es la idea de levantar de nuevo a Alajuelense”, escribió Marín, mencionando que la idea del experimentado DT es marcharse del club por la puerta grande.

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En ese sentido, agregó: “A como estaba la Liga, físicamente no aguantaba un partido más y el propio Óscar Ramírez sabe que con una pretemporada buena y reforzando al equipo, podría intentarlo de nuevo, al menos un semestre más“.

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La postura de los directivos manudos es clara. Quieren que el entrenador más ganador en la historia de la institución siga en el cargo. Aunque también son autocríticos y, en caso de que el “Macho” extienda su ligamen, se espera que sean menos “permisivos” con él.