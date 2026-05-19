Saturnino Cardozo dio luz verde: Liberia ficha a una de las figuras de la Selección de Nicaragua

Uno de los jugadores que Municipal Liberia fue a buscar en este mercado es habitual en su selección y había sonado como refuerzo para Herediano.

Luego de asegurar la continuidad del entrenador José Saturnino Cardozo por un año más, Municipal Liberia empezó a rearmar su plantilla para volver a ser protagonista en el Torneo Apertura 2026 del fútbol costarricense.

Hasta el momento, en el plantel se dieron más las salidas que llegadas. Y una de las prioridades de los nicoyanos es reforzar la defensa, donde sufrieron las bajas de Daniel Chacón, John Paul Ruiz (ambos volvieron a Alajuelense), Waylon Francis y Shawn Johnson (regresa a Herediano).

El otro central que podría salir es Yeison Molina, quien está en el radar del club rojinegro. Mientras que el zaguero Adrián Chévez deberá operarse otra vez debido a una mala praxis, pero tendrá un mes de recuperación y llegaría al arranque del próximo campeonato.

Por esta razón, el técnico paraguayo vio con con buenos ojos el fichaje de uno de los futbolistas titulares de la Selección de Nicaragua, que viene de coronarse campeón nacional con Diriangén tras derrotar en la final a su archirrival, Real Estelí, dirigido por el costarricense Alexander Vargas.

Liberia ya tiene un acuerdo con Justing Cano

Según informó el periodista Milton Montenegro en La Nación, José Cardozo “dio el visto bueno para otro fichaje, pero aunque los pamperos tienen un arreglo con el defensa nicaragüense Justing Cano, aún no lo han oficializado“.

Cano, de 24 años, viene de jugar toda la última ronda de las eliminatorias mundialistas y es parte del nuevo proceso encabezado por Juan Cruz Real, quien lo convocó para su primer microciclo al frente de la Azul y Blanco.

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En la anterior ventana de traspasos, el central sonó como posible refuerzo de Herediano, el flamante monarca del balompié tico, ya que había sido dirigido por José Giacone —finalmente llegó Everardo Rubio a la zaga florense—. También estuvo en el radar de Comunicaciones de Guatemala.

Justing Cano ya había sido confirmado como refuerzo de Liberia por su presidente, Wilder Eusse. (Foto: Cacique Diriangén)

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Sin embargo, su nuevo equipo será Liberia: allí ocupará plaza de extranjero, ya que no tiene nacionalidad costarricense. Las negociaciones comenzaron en febrero, cuando le restaban seis meses de contrato en Diriangén. Y su ligamen con los aurinegros será por dos años.