“Ya está inscripto”: Vladimir Quesada recibe el refuerzo tan esperado en Saprissa, pero deberá esperar para usarlo

El Deportivo Saprissa movió sus piezas en el cierre del mercado de fichajes y consiguió darle una buena noticia a Vladimir Quesada. En medio de las dudas que rodean al ataque morado, el club logró inscribir un refuerzo que venía siendo esperado desde hace semanas, aunque todavía no podrá estar en cancha de inmediato.

La urgencia era evidente. Con Newton Williams lesionado, Gustavo Herrera sin levantar su nivel y Marcos Escoe atravesando la misma situación, el Morado necesitaba con urgencia una solución ofensiva. Quesada, que había insistido en reforzar esa zona, finalmente tendrá una alternativa más para encarar lo que resta del campeonato.

¿Cuál es el refuerzo que tiene Saprissa?

Se trata de Warren Madrigal, quien ya entrenaba con el plantel morado tras su paso por el Valencia en condición de préstamo. Su regreso estuvo en suspenso porque el jugador valoraba la posibilidad de recuperarse y volver al exterior, luego de la lesión que lo obligó a regresar al país.

El periodista Josué Quesada confirmó que Madrigal ya fue inscrito oficialmente y está habilitado para competir. Sin embargo, el atacante no podrá debutar de inmediato, ya que su recuperación total está prevista recién para inicios de octubre.

Aunque la espera será inevitable, para Vladimir Quesada la inscripción representa un alivio importante. La falta de variantes ofensivas había sido uno de los grandes dolores de cabeza del entrenador en este inicio de temporada, y contar con Madrigal abre un panorama más optimista de cara al futuro.

Con este movimiento, Saprissa suma un refuerzo que llega en el momento justo, aunque su impacto en cancha se verá dentro de algunas semanas. La expectativa ahora está en que, una vez recuperado, Madrigal pueda convertirse en la pieza que devuelva potencia y variantes al ataque tibaseño.